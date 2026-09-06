꿈의 무대, 이젠 목표가 됐다…17세 이규호, F1을 향해 달린다

◇이규호가 주먹을 불끈 쥐며 F1을 향한 각오를 다지고 있다. 사진제공=지피코리아

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"예전에는 F1이 정말 꿈 같은 무대였어요. 지금은 몇 단계만 더 올라가면 갈 수 있는 곳이라고 생각합니다."

17세 이규호에게 한국인 최초로 모터스포츠 최고 무대인 F1(포뮬러원)에 서겠다는 목표는 더 이상 막연한 꿈이 아니다. 영국 GB3 챔피언십에서 첫 시즌을 보내고 있는 그는 앞으로 2년 안에 FIA(국제자동차연맹) F3에 진출하고 F2를 거쳐 3~4년 안에 F1 그리드에 서겠다는 구체적인 계획을 세우고 있다.

어린 시절부터 밟아온 경력을 보면 허황된 목표만은 아니다. 이규호는 6세 때 모터바이크를 시작했고, 9세부터 카트를 탔다. 2018년부터 2023년까지 국내 카트 시리즈에서 6시즌 연속 챔피언에 오른 뒤 유럽으로 무대를 옮겼다. 2024년에는 FIA 카팅 OK-N 월드컵에서 한국 선수 최초로 정상에 올랐다.

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지난해부터는 포뮬러카에 올라탔다. FIA F4 중동·스페인·동남아시아 대회를 거치며 경험을 쌓았고, 올해 F4보다 한 단계 높은 GB3에 진출했다. 포뮬러카 경력 2년 만에 또 한 단계 높은 무대에 올라선 셈이다.

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유럽 생활도 레이스만큼 중요한 경험이었다. 가족과 떨어져 혼자 생활하며 대회를 치르는 과정에서 영어도 직접 익혔다. 대회가 없는 혹서기를 맞아 지난달 잠시 귀국한 이규호는 "영어를 못하면 아무것도 할 수 없으니 죽기살기로 공부했다. 이제 소통에는 전혀 문제가 없다"며 웃었다.

이규호가 GB3 챔피언십에서 서킷 위를 질주하고 있다. 사진제공=MIK

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GB3는 F4와 FIA F3 사이에 위치한 주니어 포뮬러 대회다. 출전 선수 가운데 가장 어린 이규호는 데뷔 시즌부터 빠르게 적응하고 있다. 실버스톤 개막전 예선에서 두 차례 톱10에 올랐고, 레이스3에서는 선두권과 경쟁했다. 레드불링에서는 6위까지 기록했다. 8월 초 기준 15개 레이스에서 134점을 얻어 종합 10위에 올라 있다. 아직 포디움은 없지만 첫 시즌부터 중상위권 선수들과 경쟁할 수 있는 실력을 보여주고 있다.

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스스로 꼽는 강점은 브레이킹과 레이싱 경합이다. 반면 레이스 전체를 읽는 능력은 더 다듬어야 할 부분으로 꼽았다. "언제 추월해야 하고 언제 욕심을 버려야 하는지, 레이스 흐름을 더 똑똑하게 읽어야 합니다."

이규호가 GB3 챔피언십에서 자신이 모는 머신과 함께 포즈를 취했다. 사진제공=MIK

F1으로 가는 길에는 실력만큼 현실적인 문제가 놓여 있다. 주니어 포뮬러에서는 드라이버의 기량뿐 아니라 어떤 팀에서 뛰는지, 어떤 엔지니어와 호흡을 맞추는지, 얼마나 많은 테스트 기회를 확보하는지가 성장을 좌우한다. 이규호는 드라이버 간 순수한 실력 차이에 따른 랩타임 격차가 0.2~0.3초라면 팀과 차량, 셋업에서 0.5초 이상의 차이가 날 수도 있다고 설명했다. 현재 중하위권 팀에 소속돼 있는 만큼 비용 문제로 개인 테스트를 충분히 진행하지 못하는 것도 넘어야 할 과제다.

아버지 이재헌씨가 스폰서 확보에 힘을 쏟는 이유도 여기에 있다. 이재헌씨는 "좋은 팀에는 훌륭한 엔지니어와 빠른 팀 동료가 있고, 데이터 비교를 통해 부족한 부분을 바로 개선할 수 있다. 드라이버로 성장하는 데 절대적"이라며 "다만 이런 팀으로 옮기려면 개인이 감당하기 힘든 비용이 든다"고 말했다.

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올해 합류한 제네시스 마그마 레이싱의 '트라젝토리 프로그램'은 이규호에게 또 다른 기회다. FIA F3에서 뛰는 신우현과 함께 육성 대상에 이름을 올린 그는 팀 매니저들과 레이스 운영 방식과 프로 드라이버의 생활 등을 공유하며 경험을 넓히고 있다.

최근에는 F1 드라이버 샤를 르클레르와 펠리페 마사의 커리어를 관리했던 올로드 매니지먼트와도 손을 잡았다. GB3에서 리저널 포뮬러, F3, F2로 이어지는 다음 단계를 준비하기 위한 움직임이다.

한국 국적 드라이버가 F1 그리드에 선 사례는 아직 없다. 한국계 영국인 잭 에이킨(한국명 한세용)이 2020년 F1 사키르 그랑프리에 출전한 적은 있지만, 대한민국 국적 선수의 F1 출전은 나오지 않았다. 이규호 역시 그 길이 얼마나 어려운지 잘 알고 있다.

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"앞으로도 시행착오는 계속 있을 것이고 F1까지 가는 길이 어렵다는 것도 잘 알고 있습니다. 그래도 지금 주어진 환경에서 최대한 많이 배우고 성장해서 최종 목표인 F1까지 멈추지 않고 도전하겠습니다." 당장 필요한 목표는 분명하다. GB3에서 첫 포디움을 만들고, 다음 단계인 F3에서 자신의 경쟁력을 입증하는 것이다.

한때는 꿈처럼만 보였던 무대가 이제는 몇 단계의 계단을 남겨둔 목표가 됐다. 17세의 질주는 이제 본격 시작이다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com