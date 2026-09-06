영암서 슈퍼레이스 6라운드 열린다…'2026 전남광주GT' 12일 개막

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전남 영암 코리아인터내셔널 서킷(KIC)이 모터스포츠 축제의 무대로 변한다. 전라남도가 주최하고 슈퍼레이스가 후원하는 '2026 전남광주GT'가 오는 12~13일 국내 최상위 자동차경주인 슈퍼레이스 챔피언십 6라운드와 함께 펼쳐진다.

이번 대회의 중심에는 국내 최고 종목인 토요타 가주 레이싱 6000 클래스가 자리한다. 국내 정상급 드라이버들이 서킷에서 맞붙으며 시즌 중반 이후 순위 경쟁을 이어간다.

5라운드까지 진행된 6000 클래스에서 이창욱(금호SLM)이 4차례나 우승을 차지하며 드라이버 포인트 선두를 질주하는 가운데, 베테랑 황진우(준피티드레이싱)가 5라운드 우승을 바탕으로 치열한 추격전을 펼치고 있다. 이밖에 GT4를 비롯해 전남내구, 스포츠바이크 400 등 다양한 클래스의 경기도 함께 진행된다.

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레이스 외에 관람객을 위한 프로그램도 마련된다. 출전 차량과 드라이버를 가까이에서 만날 수 있는 그리드워크와 함께 걸그룹 에이핑크의 특별 공연이 예정돼 있다. 대회는 전 좌석 무료 관람으로 운영된다. 주요 경기는 KBS2와 ENA스포츠를 통해 생중계 되며 유튜브 등 온라인 플랫폼에서도 실시간으로 볼 수 있다.

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대회 관계자는 "2026 전남광주GT는 최고 수준의 레이스 승부는 물론 관람객들이 직접 참여하고 즐길 수 있는 다양한 이벤트를 준비했다"며 "모터스포츠 팬과 지역민 모두가 함께 즐기는 축제가 될 것"이라고 말했다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com