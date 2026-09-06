'잘 배웠습니다' 2026 배드민턴꿈나무대표 하계합숙훈련 성료…13박14일간 강원 인제서 다양한 훈련+소통+교육의 시간 가져

배드민턴 꿈나무대표 선수들이 강원 인제에서 하계합숙훈련을 성료했다. 사진제공=대한배드민턴협회

김동문 대한배드민턴협회 회장이 배드민턴 꿈나무대표 선수단의 하계합숙훈련 현장을 방문, 격려하고 있다. 사진제공=대한배드민턴협회

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[스포츠조선 최만식 기자] '무더위도 이겨냈어요.'

대한배드민턴협회는 배드민턴 꿈나무대표선수단이의 하계합숙훈련을 성공적으로 마무리했다고 6일 밝혔다.

문화체육관광부와 국민체육진흥공단의 지원을 받아 마련된 이번 훈련은 지난 8월 24일부터 9월 6일까지 강원 인제실내체육관 및 인제다목적체육관에서 13박14일간 실시했다.

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경기력 향상과 미래 국가대표 선수로의 성장을 목표로 김종혁 감독과 전문 지도자 김대성 박준희 김경훈 김영민 강가연 이승현 진지훈 고성희 등 코치진이 지휘했다.

남녀 선수 각 26명(총 52명)과 트레이너 김수영 조현준 조연지 등 총 64명이 한자리에 모여 구슬땀을 흘렸다.

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훈련 기간 중에는 대한배드민턴협회 김동문 회장과 임방언 전무이사, 한국초등연맹 이용국 회장 등 배드민턴 관계자 및 임원진이 훈련장을 방문해 꿈나무 선수들을 격려하고 선수들과 소통하는 뜻깊은 시간을 가졌다.

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배드민턴 꿈나무대표 선수들이 강원 인제에서 하계합숙훈련을 하고 있다. 사진제공=대한배드민턴협회

이번 하계훈련은 앞으로 대한민국 배드민턴을 이끌어갈 꿈나무 선수들이 국가대표 선수로 성장할 수 있는 기반을 다지는 데 중점을 뒀다는 게 협회의 설명이다.

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꿈나무대표팀 관계자는 "체계적인 코어훈련과 기본기훈련을 중심으로 선수들의 경기력 향상과 기초 체력 강화에 집중했으며 훈련의 질을 높이기 위한 다양한 프로그램도 함께 진행됐다"라고 말했다.

또한 선수들의 체력 및 신체능력 향상을 체계적으로 관리하기 위해 스포츠정책과학원에서 직접 훈련장을 방문해 체력측정을 실시했으며 선수와 학부모를 대상으로 올바른 영양 섭취와 부상 예방 및 재활 전략에 대한 교육도 실시하는 등 알찬 프로그램으로 채워졌다.

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꿈나무대표선수단 측은 "이번 훈련 동안 체계적인 훈련과 다양한 교육 프로그램을 통해 선수들의 경기력뿐 아니라 자기관리 능력과 올바른 선수로서의 성장에도 의미 있는 시간을 가졌다"라고 덧붙였다.

최만식 기자 cms@sportschosun.com