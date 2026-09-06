"높은 장벽" 日, '세계 최강' 안세영 앞에 무릎 꿇었다…'中 왕즈이에는 버텼는데→쾌거에 미치지 못했다'

사진=XINHUA-XinHua 연합뉴스

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[스포츠조선 김가을 기자]'세계 최강' 안세영(삼성생명)의 압도적 실력에 일본이 무릎 꿇었다.

세계랭킹 1위 안세영은 6일 중국 선전의 선전아레나에서 열린 미야자키 도모카(일본·세계 9위)와의 2026년 중국마스터즈배드민턴선수권(슈퍼 750) 여자단식 결승전에서 게임스코어 2대0(21-17, 21-6)으로 승리했다. 이로써 안세영은 3연속 중국마스터즈 정상에 올랐다. 또한, 지난달 세계선수권대회에 이어 2회 연속 우승이자 올시즌 9번째(단체전 포함) 금메달을 목에 걸었다. 안세영은 올 시즌 현재까지 49승 1패, 승률 98%를 기록했다.

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마지막 상대는 '일본의 신예' 미야자키였다. 2006년생 미야자키는 2022년 세계주니어선수권에서 우승한 일본의 미래다. 그는 4강전에서 왕즈이(중국·2위)를 세트 스코어 2대0(21-19, 23-21)으로 눌렀다. 미야자키는 왕즈이를 상대로 처음으로 승리를 거머쥐었다.

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안세영은 또 다른 상대였다. 안세영은 1게임 초반부터 리드를 잡았다. 9-9 동점 이후 단 한 번의 추격도 허용하지 않은 채 첫 게임을 챙겼다. 2게임은 한결 수월했다. 시작부터 8점을 내리 쓸어 담으며 미야자키의 추격 의지를 꺾었다. 상대에게 단 6점만을 내주는 압도적 실력으로 정상에 도달했다.

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일본 언론 '스포츠호치'는 '미야자키는 세계 1위에 0대2로 완패했다. 결승 상대는 4강전에서 야마구치 아카네(일본)를 잡은 안세영이었다. 미야자키는 안세영과 과거 7번 붙었지만 단 한번도 승리하지 못한 높은 장벽이다. 미야자키는 1게임 초반에는 버텼지만, 중반부터 상대에 흐름을 빼앗겼다. 2게임도 시작부터 연속 득점을 허용했다. 그 뒤에도 리듬을 타지 못하고 6-21로 패했다. 미야자키는 왕즈이와는 약 1시간에 걸친 치열한 전투를 승리로 마무리했지만, 쾌거에는 미치지 못했다'고 보도했다.

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안세영은 미야자키를 상대로 8전 전승, 압도적 우위를 이어가며 또 하나의 금메달을 챙겼다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com