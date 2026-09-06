'세계 랭킹 1위→8전 전승!' 안세영에 패한 것은 부끄러운 일이 아니다…'좋은 미소' 日 신예 미야자키, 준우승에도 박수

사진=XINHUA-XinHua 연합뉴스

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[스포츠조선 김가을 기자]'세계 최강' 안세영(삼성생명)에 패한 것은 부끄러운 일이 아니다. 미야자키 도모카(일본·세계 9위)가 준우승에도 박수를 받았다.

세계랭킹 1위 안세영은 6일 중국 선전의 선전아레나에서 열린 미야자키와의 2026년 중국마스터즈배드민턴선수권(슈퍼 750) 여자단식 결승전에서 게임스코어 2대0(21-17, 21-6)으로 승리했다. 이로써 안세영은 3연속 중국마스터즈 정상에 올랐다. 또한, 지난달 세계선수권대회에 이어 2회 연속 우승이자 올시즌 9번째(단체전 포함) 금메달을 목에 걸었다. 안세영은 올 시즌 현재까지 49승 1패, 승률 98%를 기록했다.

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일본의 '디앤서'는 '미야자키가 1위 안세영에 패해 준우승을 기록했다. 미야자키는 2024년 파리올림픽 금메달리스트에 도전했다. 1게임에선 안타까운 서브 실수도 나와 패했다. 그러나 좋은 샷으로 여러 차례 중국 관중을 감탄하게 만들었다. 2게임에선 시작부터 연속 실점하며 어려운 상황에 놓였다. 점수 차가 크게 나도 포기하지 않고 코트를 달렸다. 하지만 최강에는 미치지 못했다. 그는 우승하지 못했지만, 준결승에서 세계 랭킹 2위 왕즈이(중국)를 격파했다. 미야자키가 눈을 감고 기뻐하는 사진을 공개하자 팬들의 반응이 달렸다'고 보도했다. 이 매체에 따르면 팬들은 '멋지다. 좋은 미소', '최고예요' 등의 반응을 보냈다.

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2006년생 미야자키는 2022년 세계주니어선수권에서 우승한 일본의 미래다. 그는 4강전에서 왕즈이를 세트 스코어 2대0(21-19, 23-21)으로 눌렀다. 미야자키는 왕즈이를 상대로 처음으로 승리를 거머쥐었다. 하지만 안세영의 '압도적 실력'에는 무릎을 꿇을 수밖에 없었다.

한편, 안세영은 우승 뒤 세계배드민턴연맹(BWF)을 통해 "정말 자랑스럽고, 결과에 만족한다. 정말 행복하다. 많은 유망주가 등장해 도전장을 내밀고 있다. 어떤 경기도 가볍게 볼 수 없다고 생각한다. 미야자키가 나에게 많은 압박을 가헤서 조금 당황했다. 하지만 차분히 페이스를 유지하고, 서두르지 않으려고 했다"고 말했다. BWF는 '안세영은 미야자키를 상대로 8전 전승을 기록했다. 더욱 놀라운 것은 안세영은 대회 내내 단 한 게임도 내주지 않았고, 상대 선수들은 경기당 평균 28득점 이상 기록하지 못했다'고 놀라워했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com