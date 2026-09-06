대충격! "자동차와 정면충돌, 정신이 어떤 상태인지 몰라" 올림픽 챔피언 대형 사고, 큰 부상 겨우 피했다 "대회 출전 불확실"

사진=X 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]미국 올림픽 챔피언 타라 데이비스-우드홀이 끔찍한 사고에서 살아남았다.

영국의 데일리메일은 6일(한국시각) '미국 올림픽 챔피언 타라 데이비스-우드홀이 끔찍한 정면충돌 교통사고를 당하는 순간을 공개했다'고 보도했다.

1999년생의 데이비스-우드홀은 미국을 넘어 세계 최고의 멀리뛰기 선수로 꼽힌다. 2015년 세계 U18(18세 이하)선수권에서 금메달을 따며 본격적으로 국제 무대에 이름을 알린 데이비승-우드홀은 2024년 글래스고 세계선수권에서 금메달, 그리고 2024년 파리 올림픽에서도 금메달을 목에 걸며 세계 정상에 올랐다.

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데이비스-우드홀은 최근 훈련을 위해 이동 중 대형 사고의 피해자가 될 뻔했다. 데일리메일은 '데이비스-우드홀은 자신의 차량이 다른 차량과 정면충돌하는 끔찍한 순간을 목격했다. 그녀는 지난주 훈련장으로 향하던 중 정면충돌 사고로 뇌진탕을 겪었다. 이후 그녀는 부상 정도를 미디어에 밝혔으며, 자신의 차량 블랙박스 녹화 영상을 SNS에 공개했다'고 전했다.

영상 속에서 주차장을 벗어나던 데이비스-우드홀의 차량은 갑자기 끼어든 차량과 거의 정면충돌했다. 두 차량의 앞부분이 심하게 찌그러지면서 에어백도 작동했다. 데이비스-우드홀은 "내가 살아있고, 생명에 지장이 없는 부상을 당해서 정말 다행이다. 지금 내 정신이 어떤 상태인지 잘 모르겠다. 하루하루 겨우 버티고 있다"고 밝혔다.

로이터연합뉴스

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예정되어 있던 대회 출전도 이번 사고로 인해 사실상 어렵게 됐다. 데일리메일은 '데이비스-우드홀은 최고의 선수들만 참가하는 대회인 제1회 세계 얼티밋 선수권 대회에 참가할 수 있을지가 불확실하다. 대회를 일주일 앞둔 시점에서 훈련을 전혀 하지 못하고 있다'고 설명했다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com