"영광스럽다" 亞 새 역사 작성…韓 보치아 세계선수권 성공적 개최, '상향 평준화' 치열한 경쟁은 숙제

사진제공=대한장애인체육회

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"잘 치른 대회라고 생각한다." 대한민국 보치아가 또 하나의 역사를 작성했다. 지난달 24일부터 4일까지, 12일간 올림픽공원 체조경기장(KSPO DOME)에서 2026년 서울 세계보치아선수권대회가 펼쳐졌다.

이번 대회는 역대 최대 규모로 펼쳐졌다. 47개국 498명이 참가해 실력을 겨뤘다. 이로써 한국은 패럴림픽(1988년), 월드 오픈(2015년), 지역 선수권(2019년), 월드컵(2025년), 세계선수권대회까지 보치아 메이저 국제 대회를 모두 품은 아시아 최초의 국가가 됐다.

태극전사들은 자랑스러운 마음을 감추지 못했다. 김경수는 "세계선수권은 첫 출전인데 이렇게 큰 대회를 한국에서 한다는 것 자체가 영광스럽다"며 웃었다. 강선희도 "2022년 브라질에서 열린 세계선수권에 출전한 적이 있다. 당시엔 너무 힘들었는데, 한국에서 하니 마음이 정말 편안하다"며 미소지었다. 대한장애인체육회(KPC) 서포터즈 역시 현장을 찾아 역사의 한 장면을 함께했다.

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보치아는 표적구에 가죽공을 던지거나 굴려 점수를 겨루는 종목이다. 고도의 전략과 집중력이 요구돼 장애인 스포츠의 '체스'로도 불린다. 한국은 자타공인 보치아 강국이다. 1988년 서울을 시작으로 2024년 파리까지 패럴림픽 10회 연속 금메달을 목에 걸었다.

사진제공=대한장애인체육회

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'보치아 강국'에서 열린 세계선수권은 달라도 뭔가 확실히 달랐다. 용품 보관부터 경기장까지 '원스톱' 동선으로 선수들의 이동 효율성을 높였다. 선수들은 경기장에서 오직 경기에만 집중하면 되는 최적의 동선이었다. '보치아 레전드' 대니엘 미첼(호주)은 "나의 네 번째 세계선수권이다. 한국 대회가 다른 세계선수권과 다른 점이라고 하면 경기장을 전문적으로 설치한 것이다. 종합적으로 잘한 대회라고 생각한다"며 "한국은 멋지고 재미있는 나라라고 생각한다. 이곳에 온 것이 정말 신난다"고 칭찬했다.

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대회 조직위원회 사무총장을 맡은 임광택 전 보치아 국가대표팀 총감독은 "선수들이 편안함을 느낄 수 있도록 신경 썼다. 용기 보관-공식 훈련장-선수 대기실-경기장 등이 한 공간에 다 이뤄진 것은 처음이다. 다른 대회 때는 보조 체육관 등을 활용해 동선이 길고 복잡했다. 덕분에 이번 대회에 참가한 선수들의 만족도가 높았다"고 했다.

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서울 대회의 '특별함'은 또 있었다. 경기장 곳곳엔 다양한 볼거리-즐길거리를 더해 대회를 더욱 풍성하게 만들었다. 보치아 체험 부스를 비롯해 K-뷰티, 오리엔탈 마사지 등으로 외국 선수 및 관계자들의 큰 호응을 얻었다. 보치아(BOCHIA)의 'ㅂ', 'ㅊ', 'o'를 형상화해 만든 마스코트 '비오'(Bio), '치치'(Chichi), '아리'(Ari) 굿즈는 인기 만점 '기념품'이었다.

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이집트 대표팀 관계자인 림 샤힌은 "여기 있는 모든 부스를 경험할 수 있어서 좋다. 제일 재미있던 것은 타투다. 좋은 건 마사지 받은 것이었다. 기념품 샵도 아이디어가 정말 좋았다. 제품도 좋았지만, 살짝 비싼 건 아쉽다(웃음). 보치아 체험하는 곳에 많은 사람이 있었고, 체험할 수 있어서 좋았다"며 "많은 회사의 부스가 있었다. 특히 보치아 공 회사도 있었는데, 연락처를 받았다. 이집트로 돌아가서 직접 연락할 수 있어서 좋다. 결과적으로는 돈과 시간을 아낄 수 있는 것이라서 정말 좋다"고 만족감을 드러냈다. 브라질에서 온 라이사 테이셰이라도 "한국은 나의 '제2 고향'과 같다고 생각한다. 한국의 안전함, 문화가 정말 좋다. 나는 정말 한국의 드라마도 많이 본다. 모든 것이 좋다"며 '손가락 하트'까지 능숙하게 선보였다.

사진제공=대한장애인체육회

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치열한 경쟁 결과, 한국은 '에이스' 최예진이 BC3 여자 개인전에서 은메달을 목에 거는 데 성공했다. 페어 종목에선 기대했던 메달을 획득하지 못했다. 한국은 안방에서 열린 대회에서 '노 골드' 아쉬움을 남겼다.

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임광택 사무총장은 "한국의 실력이 뛰어나다 보니 다들 한국의 용구를 수입해 사용하고 있다. 램프(공을 직접 던지기 어려운 선수가 공을 굴려 보내는 경사형 보조기구)는 거의 우리나라의 제품을 사용하고 있다고 봐도 무방하다. 이런 식으로 비슷한 수준에서 경쟁하며 상향 평준화가 돼 가는 것 같다. 태국 등 신흥국은 세대교체도 빠르게 이뤄지고 있다"고 설명했다.

다른 나라에서 한국 선수들을 향한 집중 견제도 만만치 않다. 강선희는 "몇 년 전부터는 상향평준화가 됐다. 서로 같은 조건에서 경쟁하다 보니까 훈련을 더 해야한다. 전략, 두뇌 싸움이 되지 않을까 싶다. 얼마나 누가 더 상대 선수에 대해 많은 전력 분석이 돼 있고, 공 컨디션을 조금 더 낫게 하거나, 본인의 체력이나 기술을 더 디테일하게 준비해야 할 것"이라고 강조했다.

송파=김가을 기자 epi17@sportschosun.com