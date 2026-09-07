"안세영, 넘을 수 없는 높은 장벽" 결승 패배 후 일본 항복 선언...'아이돌급 외모' 日 유망주, 속절 없이 완패 "쾌거에 미치지 못해"

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[스포츠조선 이현석 기자]안세영이라는 벽에 부딪힌 일본이 그 높이를 실감했다.

일본의 스포츠호치는 6일 '미야자키 도모카가 세계 제일의 선수에게 0대2로 패배했다'고 보도했다.

세계랭킹 1위 안세영은 6일 중국 선전에서 벌어진 '2026 중국마스터즈배드민턴선수권(슈퍼 750)' 여자단식 결승 미야자키 도모카(세계 9위·일본)와의 경기서 게임스코어 2대0(21-17, 21-6)으로 승리했다. 안세영은 대회 내내 단 한 게임도 내주지 않는 완벽한 경기력으로 금메달을 목에 걸었다.

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안세영은 이번 우승으로 지난달 '2026 세계개인배드민턴선수권대회'에 이어 2회 연속 우승을 차지했다. 이번 대회는 안세영이 2026년 아이치-나고야 아시안게임을 앞두고 치른 사실상 최종 예선이나 다름없다. 금빛 여정을 이어가며 아시안게임 기대감도 높였다.

앞서 안세영은 부상으로 어려움을 겪기도 했다. 지난 7월 일본오픈 32강전 도중 왼발 부상으로 인해 16강전을 기권했다. 심각한 부상은 아니지만 더 큰 무대, 세계선수권과 아시안게임을 대비하기 위해 무리하지 않았고, 회복에 돌입했다. 복귀 후에는 모든 우려를 지웠다. 세계선수권에서 3년 만의 정상 탈환을 이뤄냈고, 내친 김에 연속 우승까지 하며 경기력을 완벽하게 끌어올렸다.

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앞서 4강부터 이미 조짐이 보였다. 준결승에서 세계 랭킹 3위인 야마구치 아카네(일본)를 43분 만에 2대0으로 꺾었다. 결승도 흐름이 다르지 않았다. 상대는 일본의 유망주인 2006년생 미야자키, 4강전에서 왕즈이(중국·2위)를 세트 스코어 2대0(21-19, 23-21)으로 누르고 올라오며 안세영과 금메달을 두고 격돌했다.

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안세영 앞에서는 속절 없이 무너졌다. 1게임 초반부터 리드를 잡았다. 9-9 동점 이후 단 한 번의 추격도 허용하지 않은 채 첫 게임을 챙겼다. 2게임은 한결 수월했다. 시작부터 8점을 내리 쓸어 담으며 미야자키의 추격 의지를 꺾었다. 상대에게 단 6점만을 내주는 압도적 실력으로 정상에 도달했다.

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일본 언론도 이번 경기에서 완벽하게 패배했음을 인정했다. 스포츠호치는 '미야자키는 안세영과 과거 7번 붙었지만 단 한번도 넘지 못한 높은 장벽이다. 미야자키는 1게임 초반에는 버텼지만, 중반부터 상대에 흐름을 빼앗겼다. 2게임도 시작부터 연속 득점을 허용했다. 그 뒤에도 리듬을 타지 못하고 6-21로 패했다. 미야자키는 왕즈이와는 약 1시간에 걸친 치열한 전투를 승리로 마무리했지만, 쾌거에는 미치지 못했다'고 평가했다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com