'피겨 여왕' 김연아 분노 폭발 유발했던 장본인, 날벼락 맞았다...국제 무대 출전 자격 박탈, "중립 선수 자격 취소"

사진=카밀라 발리예바 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]도핑 징계를 받았던 러시아 피겨스케이팅 선수 카밀라 발리예바가 국제빙상경기연맹(ISU)의 중립선수 자격을 박탈당했다.

로이터를 비롯한 외신들은 5일 발리예바가 ISU로부터 중립선수 자격 취소 내용이 담긴 서한을 받았다고 보도했다. 로이터는 '발리예바가 빙상 주관 기구인 ISU로부터 개인 중립 선수 자격을 취소당해 향후 국제 대회에 출전할 수 없게 된 상태다'고 밝혔다.

2022년 러시아의 우크라이나 침공 이후 러시아 국적의 선수들은 자국 국기를 달고 국제 대회에 나서는 것이 허용되지 않았다. ISU는 일정한 심사를 통과한 러시아·벨라루스 선수에게 개인중립선수 자격으로만 국제대회 참가를 허용했다. 다만 최근 우크라이나피겨스케이팅연맹이 이의를 제기했다. ISU의 러시아·벨라루스 선수 중립자격 심사 과정이 엄격하지 않다고 주장했다. 자격을 박탈당한 발리예바는 다시 자격을 얻지 못하면 ISU 공인 국제 대회 출전이 완전히 차단된다.

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사진=카밀라 발리예바 SNS 캡처

발리예바는 동계올림픽 사상 최악의 도핑 논란을 일으킨 장본인이기도 하다. 2022년 베이징 동계올림픽 당시 발리예바는 피겨 여자 싱글의 금메달 1순위 후보였다. 시상대 높은 곳에 설 것이 가장 유력했던 선수가 도핑 논란의 중심에 섰다. 당시 언론은 뜨거웠다. 발리예바가 제출한 소변샘플에서 금지 약물이 검출되며 일이 벌어졌다. 일부 언론에서는 논란이 됐던 금지약물(트리메타지딘) 외에 2가지 약물이 더 검출됐다고 했다. 수치 역시 경악스러웠다. 통상의 샘플오염 판단을 받은 선수에 비해 200배 이상 많은 1ml 당 2.1ng이 나왔다고 밝혔다.

심각한 약물 상습 투여 기록이 공개됐다. 스포츠중재재판소(CAS)의 판결문에 따르면 발리예바는 13세부터 15세 사이에 무려 56가지에 달하는 약물을 투여받았다. 변명은 처참했다. 심장 질환을 앓고 있는 할아버지와 물컵을 함께 사용해 문제가 발생했다고 주장했으나, 받아들여질 수 없는 의견이었다. 검사에 나온 수치가 상황의 심각함을 보여줬다. 결국 발리예바는 4년 자격 정지라는 징계를 받았고, 2022년 유럽 선수권 대회 금메달과 2022년 동계올림픽 단체전 금메달까지 박탈당했다.

사진=카밀라 발리예바 SNS 캡처

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당시 '피겨 여왕' 김연아도 도핑 사태에 대한 작심 발언을 남기기도 했다. 김연아는 '도핑 규정을 위반한 선수는 경기에 출전할 수 없다. 이 원칙에는 예외가 없어야 한다. 모든 선수의 노력과 꿈은 공평하고 소중하게 여겨야 한다'고 지적했다. 다만 이런 상황에서도 발리예바의 사과는 찾아볼 수 없었다.

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도핑 징계를 거친 발리예바는 올해 은반 위로 돌아왔다. 모스크바에서 열린 점핑 스케이팅 선수권 대회를 통해 현역 복귀전을 치렀다. 하지만 기대 이하의 기량을 보여주며, 좋은 성적을 거두지는 못했다. 이번 자격 박탈 이후 발리예바가 국제 무대로 돌아올지에 더 많은 관심이 쏠리게 됐다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com