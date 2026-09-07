"한국과 일본, 처음으로 태권도 종목 교류" 제5회 VIRTUS 한-일교류전 부산서 성료…"뜨거운 우정 나눠"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 윤진만 기자]스페셜올림픽코리아(이하 SOK)는 지난 4일부터 7일까지 부산광역시 일원에서 '제5회 VIRTUS 한-일 교류전'을 개최했다.

올해로 5회째를 맞은 VIRTUS 한-일 교류전은 매년 한국과 일본을 번갈아 오가며 양국 발달장애인 선수들이 스포츠를 통해 교류하고 우정을 쌓는 행사다. 이번 교류전에서는 배드민턴, 태권도 두 종목의 양국 선수단과 임원진 등 60여명이 참가했다.

개회식은 5일 부산 남구 국민체육센터에서 열렸으며, 임준택 부산 SOK 회장, 토시유키 사이토 일본 지적장애인스포츠협회(ANISA) 회장, 박재범 부산남구청장 등 양국 주요 관계자들이 참석했다. 개회식은 선수단 소개를 시작으로 고신대학교 태권도시범단의 화려한 축하공연도 함께했다.

Advertisement

특히 한국에서 개최된 이번 대회에서는 VIRTUS 한-일 교류전 최초로 대한민국 국기인 태권도 종목의 교류가 진행돼 의미를 더했다. 일본은 태권도를 전문적으로 배울 수 있는 환경이 충분하지 않아 일부 선수들은 가라테를 수련하던 체육관에서 태권도를 배우며 이번 교류전을 준비했다. 동작과 순서를 하나씩 익혀야 하는 품새의 특성상 지적장애인 선수들에게 쉽지 않은 과정이었지만, 양국의 선수들은 꾸준한 훈련을 통해 준비한 기량을 선보였다.

배드민턴 종목에서는 남녀 단식과 복식 경기가 진행되었으며 양국 선수들은 서로의 경기를 응원하며 스포츠를 통한 화합과 우정을 나눴다.

Advertisement

양국 지도자들도 선수 지도와 훈련 방식, 현장 경험을 공유하며 교류의 폭을 넓혔다.일본 선수들은 높은 수준의 경기력을 선보였으며, 한국 선수들에게도 새로운 경험과 동기부여를 제공했다.

Advertisement

한국 선수단장인 임준택 부산SOK 회장은 "부산은 오랫동안 일본과 활발히 교류해 온 도시인 만큼 이번 행사가 더욱 의미가 있다"며 "양국 발달장애인 선수들이 서로 소통하고 격려하며 선의의 경쟁을 펼치는 모습을 통해 비장애인들도 많은 것을 배울 수 있었다"고 말했다. 이어 "앞으로 장애인과 비장애인이 함께하는 통합스포츠의 기회를 더욱 확대해 나가겠다"라고 밝혔다.

Advertisement

토시유키 사이토 ANISA 회장은 "부산을 처음 방문하게 돼 의미가 남다르다. 이번 대회를 세심하게 준비해준 SOK에 감사드린다"며 "앞으로 SOK와 ANISA의 활동을 더욱 널리 알릴 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

양국 선수단은 경기뿐 아니라 부산의 역사와 문화를 체험하는 일정도 함께했다. 일본 선수단은 지난 4일 주부산일본국총영사관을 방문했다. 영사관 관계자와 일본 선수단은 이번 교류전이 한일 선수들의 경기력 향상을 넘어 양국 선수와 지도자가 서로의 훈련 방식과 경험을 공유하고, 부산의 역사와 문화를 체험하며 한국을 이해하는 시간이 되기를 기대했다.

Advertisement

6일에는 문화체험 프로그램의 일환으로 국립일제강제동원역사관과 해동용궁사 등을 방문했고, 마지막 날인 7일에는 부산일본인학교 견학을 끝으로 3박4일간의 공식 일정을 마쳤다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com