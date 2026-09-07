제46회 전국장애인체육대회, 11일부터 6일간 제주서 개최

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○…제46회 전국장애인체육대회가 11일부터 16일까지 제주특별자치도에서 개최된다. 이번 대회는 '빛나는 제주에서 함께 뛰는 대한민국!'을 슬로건으로, 전국 17개 시·도에서 선수단 9141명(선수 5677명, 임원 및 관계자 3464명)이 참가한다. 총 31개 종목이 제주도 전역 28개 경기장에서 열린다. 선수들은 각자의 한계를 넘어 최고의 기량을 겨루며, 국민들에게 감동과 희망의 메시지를 전할 예정이다. 이번 대회는 패럴림픽 등 국제대회 종목의 배점을 높이고, 신인·여성·중증장애 종목 출전 선수에게 가산점을 주는 등 점수체계가 대폭 개편됐다. 새로워진 전국장애인체육대회 개회식은 11일 오후 7시 제주월드컵경기장에서 열린다.

○…장애인식개선 교육 프로그램 드림패럴림픽이 16일까지 제주월드컵경기장에서 펼쳐진다. 제주특별자치도장애인체육회에서 개최하는 이번 프로그램은 교육형과 체험형으로 나뉜다. 교육형은 초·중등 사전 신청학교를 대상으로 오전 중 학교 방문형, 현장 초청형 투트랙으로 운영한다. 체험형은 일반 방문객을 대상으로 평일 오후 1시부터 6시까지, 주말 오전 10시부터 오후 6시까지(11일 개회식날 오후 7시까지 연장) 진행한다. 제주월드컵경기장을 방문하는 사람이라면 누구나 해당 기간 보치아, 양궁 등 장애인스포츠 두 종목을 체험해볼 수 있다. 제주도 드림패럴림픽 신청 및 문의는 제주특별자치도장애인체육회로 하면 된다.

○…지난 3일에 이어 8일 대전정부청사에서 행정·공공기관 정보시스템 운영·관리 설명회가 열린다. 대한장애인체육회 전산 담당자도 참석해 정보시스템 개편 등급제 확정에 따른 안정성 점검을 비롯해 서비스 수준협약 및 표준운영절차, 장애관리체계 및 사후관리 등에 대한 정보를 습득, 기관의 정보시스템 운영 및 관리 안정성 향상에 기여할 계획이다.