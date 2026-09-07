한국스포츠레저 노사, 상생·협력 공동선언...신뢰 기반 노사문화 조성 뜻 모아

[스포츠조선 김대식 기자]서울올림픽기념국민체육진흥공단이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자 한국스포츠레저㈜(대표이사 김대욱)가 노동조합과 함께 상생·협력을 위한 공동선언문을 채택했다고 7일 밝혔다.
한국스포츠레저㈜ 노사는 지난 4일 상호 존중과 신뢰를 바탕으로 협력하고, 체육진흥투표권 사업을 공정하고 책임 있게 수행하기 위해 '노사 상생·협력 공동선언문'에 서명했다.
이날 공동선언에는 김대욱 대표이사와 최상진 노동조합 위원장이 노사 대표로 참여했다.
공동선언문에는 ▲상생과 신뢰의 노사문화 정착 및 노동기본권 존중 ▲국민 신뢰와 공정성 확보 ▲안전하고 존중받는 일터 조성 ▲미래 혁신과 지속 가능한 성장 ▲사회적 가치 실현과 국민 스포츠 복지 증진 등 5개 실천 방향이 담겼다.
노사는 노동관계 법령과 단체협약을 준수하고, 상호 존중과 열린 소통을 통해 신뢰와 협력의 노사문화를 조성하기로 했다. 아울러 법과 원칙에 따른 윤리경영을 실천하고, 차별과 괴롭힘이 없는 안전하고 건강한 일터를 만드는 데 함께 노력하기로 뜻을 모았다.
이와 함께 변화하는 경영환경에 공동으로 대응하면서 공공성과 경영 효율성을 조화롭게 실현하고, 국민체육진흥기금 조성과 건전한 스포츠베팅 문화 정착 등 체육진흥투표권 수탁사업자로서의 역할을 성실히 수행하기로 했다.
한국스포츠레저 관계자는 "이번 공동선언은 노사가 상호 존중과 신뢰를 바탕으로 협력해 나가기 위한 기본 방향을 함께 확인했다는 데 의미가 있다"며 "앞으로도 지속적인 소통을 통해 안정적인 노사관계를 이어가겠다"고 말했다.