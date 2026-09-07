'AN, 만나서는…' 中 깜짝 놀랐다, '세계 최강' 안세영 8전 전승→32연승 '왕즈이 꺾었지만 끝내 고비 넘지 못했다'

사진=XINHUA-XinHua 연합뉴스

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[스포츠조선 김가을 기자]'세계 최강' 안세영(삼성생명)의 활약에 중국도 놀라움을 감추지 못했다.

세계랭킹 1위 안세영은 6일 중국 선전의 선전아레나에서 열린 미야자키 도모카(일본·세계 9위)와의 2026년 중국마스터즈배드민턴선수권(슈퍼 750) 여자단식 결승전에서 게임스코어 2대0(21-17, 21-6)으로 승리했다. 이로써 안세영은 3연속 중국마스터즈 정상에 올랐다. 또한, 지난달 세계선수권대회에 이어 2회 연속 우승이자 올시즌 9번째(단체전 포함) 금메달을 목에 걸었다. 안세영은 올 시즌 현재까지 49승 1패, 승률 98%를 기록했다.

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중국 언론 '넷이즈'는 '안세영이 중국마스터즈 3연패를 달성했다. 그는 2게임 시작과 동시에 8연속 득점을 따냈다. 상대는 맞은편 코트에서 모든 것을 시도했지만 공은 그에게 닿지 않는 빈 공간으로 날아갔다. 결국 이 세트는 21-6으로 끝났다. 안세영은 이번 대회 5경기에서 단 한 게임도 내주지 않았다. 미야자키와의 전적은 8전 전승으로 만들었다'고 보도했다.

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이 매체는 '올 시즌 안세영은 49승1패를 기록했다. 유일한 패배는 지난 3월 전영오픈 결승에서 왕즈이(중국)에 패한 것이다. 이후 국제 무대에서 32연승을 이어갔다. 올 시즌 단식 우승 7회, 단체전 우승 2회를 더해 9개의 우승컵을 거머쥐었다. 세계 랭킹 포인트는 12만점을 돌파했다. 미야자키는 전날 준결승에서 왕즈이를 꺾고 처음으로 대회 결승에 올랐지만, 안세영을 만나서는 끝내 고비를 넘지 못했다'고 했다.

안세영은 지난해 단일 시즌 역대 최다승 타이기록(11승) 등 대기록을 썼다. 올 시즌도 순항 중이었지만, 지난 7월 일본오픈에서 부상으로 잠시 쉼표를 찍었다. 안세영은 더욱 강해진 모습으로 돌아왔다. 그는 이제 2026년 아이치-나고야 아시안게임에서 2연속 우승을 정조준한다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com