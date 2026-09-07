"미소가 너무 이쁘다" 안세영한테 졌는데 오히려 좋아? 20살 일본 초특급 유망주 준우승, 미모 화제...日매체 "한글 댓글도, 해외 인기 확산" 분석

사진=도모카 SNS

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[스포츠조선 김대식 기자]세계 최강 안세영에게 패배한 일본 유망주의 미모가 화제다.

세계랭킹 1위 안세영은 6일 중국 선전의 선전아레나에서 열린 미야자키 도모카와의 2026년 중국마스터즈배드민턴선수권(슈퍼 750) 여자단식 결승전에서 게임스코어 2대0(21-17, 21-6)으로 승리했다. 이로써 안세영은 3연속 중국마스터즈 정상에 올랐다. 또한, 지난달 세계선수권대회에 이어 2회 연속 우승이자 올시즌 9번째(단체전 포함) 금메달을 목에 걸었다. 안세영은 올 시즌 현재까지 49승 1패, 승률 98%를 기록했다.

일본 매체 '더 다이제스트'는 7일 '미야자키가 세계 랭킹 1위 안세영에게 0-2(17-21, 6-21)로 패해 준우승을 차지했다. 패배하긴 했지만 거침없는 기세를 보인 20세의 일본 선수가 이웃 나라에서도 큰 주목을 받고 있다'고 보도했다.

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사진=XINHUA-XinHua 연합뉴스

매체는 이어 '미야자키는 준결승에서 강력한 우승 후보이자 세계 랭킹 2위인 왕즈이(중국)를 꺾고 결승에 진출했다. 자신보다 상위 랭커를 넘어선 미야자키는 경기 후 오른손 주먹을 쥐고 왼쪽 가슴에 강하게 대는 인기 애니메이션 '진격의 거인'의 '심장을 바쳐라' 포즈를 취해 화제를 모았다'고 전했다.

'더 다이제스트'는 결승전에 대해 '그 기세를 이어 결승에 임했으나 강호 안세영에게 아쉽게 스트레이트 패배를 당했다. 좋은 샷으로 중국 관중의 탄성을 자아내는 장면도 있었지만, 2게임 초반부터 8연속 실점을 허용하며 큰 격차가 벌어졌다. 정상까지는 단 한 걸음이 부족했다'고 설명했다.

사진=도모카 SNS

이어 매체는 '우승 트로피를 들지는 못했지만 소속팀 ACT SAIKYO는 경기 후 공식 인스타그램을 업데이트하며 트로피를 손에 쥐고 미소를 지어 보이는 미야자키의 사진을 공개했다'며 '숏컷으로 헤어스타일을 바꾼 후 일본 국내 인기가 더욱 상승한 20세의 그녀에게 댓글 창에는 '준우승 축하해요', '한 걸음씩 성장하자, 응원한다', '미소가 이쁘다' 등 격려 댓글이 쏟아졌다. 일본어뿐만 아니라 한국어, 영어 등 해외 팬들의 댓글도 이어지며 그녀의 인지도는 해외로도 꾸준히 확산되고 있다'고 덧붙였다.