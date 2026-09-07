안타까운 비극..."이건 악몽이다" 가족과 떠난 여행에서 실종 후 익사 사고...前 미국 국대, 휴가 도중 사망

사진=데일리메일 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]미국 국가대표로도 활약했던 선수의 안타까운 사망 소식이 전해졌다.

영국의 데일리메일은 7일(한국시각) '휴가 도중 익사 사고로 세상을 떠난 미국 국가대표 트라이애슬론 선수의 미망인이 오열했다'고 보도했다.

데일리메일은 '과거 미국 국가 대표 트라이애슬론 선수이자, 두 아이의 이버지였던 스펜서 코윈은 가족과 셸터 아일랜드의 프라이드윈 호텔에서 휴가를 보내던 중 아침 수영을 하다가 실종되어 비극적으로 익사했다'고 전했다.

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이어 '가슴 아픈 장례식이 거행되었고 , 그의 아내 칼리는 남편을 기리는 감동적인 추도사를 낭독하는 동안 흐느껴 울었다. 두 사람은 대학 졸업 이후 교제했고, 현재 4세, 1세의 두 딸이 있다'고 덧붙였다.

사진=데일리메일 캡처

코윈은 대학을 졸업하고 2012년 뉴질랜드 오클랜드에서 열린 트라이애슬론 세계선수권에 미국 국가대표로 출전하는 등 운동 선수로서 활약했다. 이후에는 코윈 헬스 앤 웰니스라는 회사를 설립해 활동하기도 했다.

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이번 사고는 셸터 아일랜드 해안에서 올해 발생한 첫 번째 사고가 아니다. 데일리메일은 '코윈은 올여름 셸터 아일랜드 해안에서 익사한 두 번째 사람이다. 5월 16일에는 대학생인 티모시 마감보가 웨이즈 비치에서 익사했다'고 밝혔다.

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아내인 칼리는 추도사를 읽으며 눈물을 참지 못했다. 그녀는 "이건 악몽이야. 내 인생 최악의 날이야. 이게 현실이라는 것도, 스펜서가 집으로 돌아오지 않는다는 것도 받아들일 수가 없다"며 "우리는 인생에서 단 한 번뿐인 가장 아름답고 특별한 사랑을 했고, 우리 스스로도 그걸 알고 있었다"고 통곡했다. 스펜서의 안타까운 사망에 모금도 이어지고 있다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com