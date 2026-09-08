'韓 피겨 레전드' 김연아 소신발언 잊었나...올림픽 망친 '약물 요정' 발리예바 자격 박탈에 역대급 망언 폭발 "우리를 무서워한 조치"

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[스포츠조선 이현석 기자]카밀라 발리예바의 자격 박탈에 엄청난 망언이 등장했다.

러시아의 스포츠는 7일(한국시각) '알렉산더 티호노프가 발리예바와 관련된 결정에 대해 언급했다'고 보도했다.

발리예바는 최근 국제 무대 출전을 위한 자격이 박탈됐다. 국제빙상경기연맹(ISU) 중립선수 자격 취소 내용이 담긴 서한을 최근 발리예바에게 전달했다. 2022년 러시아의 우크라이나 침공 이후 러시아 국적의 선수들은 자국 국기를 달고 국제 대회에 나서는 것이 허용되지 않았다. ISU는 일정한 심사를 통과한 러시아·벨라루스 선수에게 개인중립선수 자격으로만 국제대회 참가를 허용했다.

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다만 최근 우크라이나피겨스케이팅연맹이 이의를 제기했다. ISU의 러시아·벨라루스 선수 중립자격 심사 과정이 엄격하지 않다고 주장했다. 자격을 박탈당한 발리예바는 다시 자격을 얻지 못하면 ISU 공인 국제 대회 출전이 완전히 차단된다.

발리예바도 마찬가지였다. 이미 오랜 기간 징계로 인해 경기를 뛰지 못한 선수다. 발리예바는 2022년 베이징 동계올림픽을 도핑 논란으로 얼룩지게 했다. 발리예바가 제출한 소변샘플에서 금지 약물이 검출되며 일이 벌어졌다. 일부 언론에서는 논란이 됐던 금지약물(트리메타지딘) 외에 2가지 약물이 더 검출됐다고 했다. 수치 역시 경악스러웠다. 통상의 샘플오염 판단을 받은 선수에 비해 200배 이상 많은 1ml 당 2.1ng이 나왔다고 밝혔다.

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심각한 약물 상습 투여 기록이 공개됐다. 스포츠중재재판소(CAS)의 판결문에 따르면 발리예바는 13세부터 15세 사이에 무려 56가지에 달하는 약물을 투여받았다. 변명은 처참했다. 심장 질환을 앓고 있는 할아버지와 물컵을 함께 사용해 문제가 발생했다고 주장했으나, 받아들여질 수 없는 의견이었다. 당시 '피겨 여왕' 김연아도 도핑 사태에 대해 '도핑 규정을 위반한 선수는 경기에 출전할 수 없다. 이 원칙에는 예외가 없어야 한다. 모든 선수의 노력과 꿈은 공평하고 소중하게 여겨야 한다'고 분노했다.

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도핑 징계를 거친 발리예바는 올해 은반 위로 돌아왔으나, 자격 정지로 인해 국제 대회 출전을 장담하기 어렵다. 이에 대해 러시아의 바이애슬론 금메달리스트인 티호노프는 충격적인 논평을 내놓았다. 그는 최근 인터뷰에서 "발리에바 사건 말인가? 그들은 당연하게도 우리 선수들, 특히 피겨 스케이팅 선수들을 두려워한다. 우리가 트렌드를 선도했기 때문이다"라며 두려움으로 인한 조치라고 주장했다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com