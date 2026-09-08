韓 역사상 이런 칭찬 받은 선수 있었나...中-日 모두 무릎 꿇린 안세영, 규정 변경도 못 막는다 "15점제 도입해도 압도적일 것"

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[스포츠조선 이현석 기자]'최강' 안세영을 향한 극찬이 쇄도하고 있다.

인도네시아의 리가 올라흐라가는 7일(한국시각) '15점제 도입에도 안세영은 압도적인 활약을 이어갈 것이다'고 보도했다.

여자 단식 세계랭킹 1위 안세영은 6일 중국 선전 아레나에서 열린 2026 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 중국 마스터스(슈퍼 750) 여자 단식 결승에서 세계랭킹 9위 미야자키 도모카(일본)를 45분 만에 2-0(21-17 21-6)으로 완파했다. 대회 3연패, 무결점 경기력을 선보인 안세영은 다시 한번 정상에 올랐다.

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압도적인 질주다. 안세영은 지난 3월 전영오픈 결승에서 왕즈이(중국)에게 패한 뒤 33연승을 내달리며 경이로운 승률 98％을 기록 중이다. 올 시즌 현재까지 49승 1패, 견줄 상대가 없다. 앞서 한 달 동안의 부상 이후 복귀전을 치른 지난달 세계선수권대회에서 한 게임도 내주지 않는 '무결점 우승'을 거뒀으며, 이번 대회도 마찬가지였다.

이번 결승 상대는 일본의 유망주인 2006년생 미야자키, 4강전에서 왕즈이(중국·2위)를 세트 스코어 2대0(21-19, 23-21)으로 누르고 올라오며 안세영과 금메달을 두고 격돌했다. 안세영 앞에서는 속절 없이 무너졌다. 1게임 초반부터 리드를 잡았다. 9-9 동점 이후 단 한 번의 추격도 허용하지 않은 채 첫 게임을 챙겼다. 2게임은 한결 수월했다. 시작부터 8점을 내리 쓸어 담으며 미야자키의 추격 의지를 꺾었다. 상대에게 단 6점만을 내주는 압도적 실력으로 정상에 도달했다.

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일본 또한 완벽한 패배를 인정했다. 일본의 스포츠호치는 '미야자키는 안세영과 과거 7번 붙었지만 단 한번도 넘지 못한 높은 장벽이다. 미야자키는 1게임 초반에는 버텼지만, 중반부터 상대에 흐름을 빼앗겼다. 2게임도 시작부터 연속 득점을 허용했다'고 평가했다.

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안세영의 이런 압도적인 흐름이 규정 변경에도 달라지지 않을 것이라는 평가 또한 나왔다. 리가 올라흐라가는 '향후 도입이 논의되고 있는 15점제에 대해 일본 팬들은 우려를 표했다. 설령 15점제로 바뀐다 하더라도 안세영 선수가 처음부터 더 공격적으로 플레이했다면 점수 차이가 지금보다 더 벌어졌을 것이라는 팬들도 있었다. 15점제 도입 이후에도 안세영의 완벽한 퍼포먼스가 변하지 않을 것이라는 점에 대해 일본에서는 불만이 커지고 있다'고 전했다.

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규정으로는 막을 수 없는 압도적 실력, 안세영에 대한 일본을 비롯한 부러움과 시기의 시선 또한 늘어나고 있다. 다가오는 2026년 아이치-나고야 아시암게임에서는 어떤 경기를 보여줄지에도 관심이 쏠릴 전망이다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com