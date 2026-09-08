[속보]"亞게임 11일전" 핸드볼경기장 입주 9개 체육단체, 경찰 지원속 3개월만에 재진입 시도 "최소한의 물품반출이라도..."

체육단체 진입 막는 시위 참가자

'개표소 봉쇄 시위', 진입 막힌 유승민 대한체육회장

핸드볼경기장 앞에서 업무 정상화 호소문 발표하는 체육단체들

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 전영지 기자]굳게 닫힌 서울 올림픽공원 핸드볼경기장의 문이 이번엔 열릴까. 체육단체들이 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태 관련 개표소 봉쇄 시위 96일 만에 다시 물품 반출에 나섰다.

19일 아이치-나고야아시안게임을 11일 앞둔 시점에서 대한체육회가 서울경찰청과 공조해 핸드볼경기장 재진입에 나섰다. 9월 아시안게임과 입시 시즌이 임박하면서 국가대표 선수들은 물론 진로, 진학을 준비하는 학생선수까지 피해 확산에 대한 우려가 커졌다. 세 달 넘게 사무실에 복귀하지 못하고 있는 9개 체육단체 중 핸드볼, 펜싱, 스포츠클라이밍, 우슈, 세팍타크로, 브레이킹 등 6개 종목이 아시안게임에 나선다. 지도자, 선수 등록 및 지원, 자격관리, 체육행정 전반에 심각한 차질과 함께 대학입시, 취업에 필요한 경기실적증명서 등 각종 민원 서비스들도 지연되고 있다.

이재정 국회 문화체육위원장도 1일 문체위 전체회의에서 "점거와 무관한 아시안게임 출전 장비와 행정자료 PC 반출, 증명서 발급 업무 정상화가 조속히 마무리되도록 부처와 위원님들이 지혜를 모아달라. 체육 진학 수험생들의 경기실적증명서 발급까지 막힐 수 있는 상황"이라며 사태 해결을 촉구했다.

Advertisement

경찰, 올림픽공원 시위대 강제 해산

6·3 지방선거 투표용지 부족 사태로 인한 '개표소 봉쇄 시위'가 계속되고 있는 5일 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 앞에서 참가자들이 오가고 있다.

지난 6~7월 10여 차례의 끈질긴 진입 시도 중 두 번의 결정적 기회도 있었다. 6월 16일, 장동혁 국민의힘 대표, 유승민 대한체육회장 등이 시민들을 설득해 문 앞까지 갔지만 문고리를 잡고 버틴 30대 일명 '올다르크(올림픽공원+잔다르크)' A씨의 저지로 끝내 문을 열지 못했다. 두 번째는 지난 2일, 국회 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태 국정조사특별위원회(이하 국조특위)의 잠실 개표소 현장 조사. 2000명의 경찰력이 투입돼 진입로를 확보했고, 시위 참가자들을 공권력으로 제지해 봉쇄 시위 27일 만에 처음으로 내부 진입에 성공했다. 국조특위 위원들이 30여 분간 개표소 내부와 투표함 등을 점검했지만 체육단체와의 공조는 없었다. 열렸던 문이 굳게 닫혔고 이후 시위는 끝을 알 수 없는 장기전에 접어든 상황, 유승민 대한체육회장은 "나는 체육인과 체육단체를 대표하는 대한체육회의 수장이다. 민주시민들의 참정권은 당연히 지켜져야 하고 존중돼야 한다. 다만 3개월 넘게 사무실에 들어가지 못하고 있는 체육단체의 어려움도 헤아려주셨으면 한다. 사태 해결을 위해 할 수 있는 모든 노력을 다할 것"이라는 입장을 밝혔다.

아시안게임, 입시철을 앞두고 더는 미룰 수 없는 시점. 대한체육회는 지난 4일 선수 지원에 필요한 최소한의 행정 물품 반출이 가능하도록 협조를 요청하는 공문을 경찰청, 서울경찰청에 발송했다. 8일 오전 9시 올림픽공원 핸드볼경기장 내 입주 회원종목단체 사무실에 대한체육회 및 종목단체 업무담당자 등 최소인원이 업무용 컴퓨터, 업무파일, 행정서류, 회계-계약 자료, 대회운영 물품, 국가대표 대회참가 물품 반출을 위해 진입할 뜻을 밝히고 이를 위해 경찰이 물리적 충돌 방지를 위한 진입로를 확보해줄 것을 요청했다. 8일 오전 9시, 9개 체육단체들이 봉쇄 세 달만에 필수 행정물품 반출을 위한 사무실 진입을 재시도한다. 8일 오전 8시부터 핸드볼경기장 주변 경찰병력이 결집했다. 오전 9시부터 이동을 시작한 경찰 병력은 9시 6분 현재 2-3 출입구 앞에서 시위대와 대치하며 진입을 시도하고 있다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com

Advertisement