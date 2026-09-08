[속보]"3개월만에..." 핸드볼경기장 경찰 엄호아래 체육단체 진입 성공...국대X학생선수 지원 위한 물품 반출

대한체육회, '개표소 봉쇄' 95일만 핸드볼경기장 진입

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[스포츠조선 전영지 기자]아시안게임까지 열릴 것같지 않았던 서울 올림픽공원 핸드볼경기장의 봉인이 마침내 해제됐다.

체육단체들이 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태 관련 개표소 봉쇄 시위가 6월 5일 시작된 지 95일 만에 경찰의 적극적인 지원 아래 물품 반출에 나섰다.

19일 아이치-나고야아시안게임을 11일 앞둔 시점, 학생선수들의 진학 및 입시를 앞두고 더는 미룰 수 없는 시점, 대한체육회, 종목단체가 서울경찰청과 공조해 핸드볼경기장 재진입에 나섰다. 국가대표 선수들은 물론 진로, 진학을 준비하는 학생선수까지 피해 확산에 대한 우려가 커졌다. 세 달 넘게 사무실에 복귀하지 못하고 있는 9개 체육단체 중 핸드볼, 펜싱, 스포츠클라이밍, 우슈, 세팍타크로, 브레이킹 등 6개 종목이 아시안게임에 나선다. 지도자, 선수 등록 및 지원, 자격관리, 체육행정 전반에 심각한 차질과 함께 대학입시, 취업에 필요한 경기실적증명서 등 각종 민원 서비스들도 지연됐다.

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대한체육회는 지난 4일 선수 지원에 필요한 최소한의 행정 물품 반출이 가능하도록 협조를 요청하는 공문을 경찰청, 서울경찰청에 발송했다. 경찰이 물리적 충돌 방지를 위한 진입로를 확보해줄 것을 요청했다. 8일 오전 9시 올림픽공원 핸드볼경기장 내 입주 회원종목단체 사무실에 대한체육회 및 종목단체 업무담당자 등 최소인원이 업무용 컴퓨터, 업무파일, 행정서류, 회계-계약 자료, 대회운영 물품, 국가대표 대회참가 물품 반출을 위해 핸드볼 경기장 2-3 출입구를 통해 진입했다. 이날 진입 작전은 언론 '엠바고' 요청과 함께 007작전을 방불케 할 만큼 보안을 유지한 채 기민하게 이뤄졌다. 평일 이른 아침 50여명의 시위대가 핸드볼경기장을 지키고 있는 상황, 2000명의 경찰 병력이 일사불란하게 출입구 앞에서 대한체육회, 종목단체 직원들을 엄호하고 진입을 시도했다. 직원들은 큰 저항 없이 진입에 성공했다. 3개월 만에 자신의 사무실에 발을 디딘 직원들은 컴퓨터, 노트북 등 필수 집기와 서류 파일, 창고에 보관된 경기장비 및 기념품 등을 준비한 박스에 쉼없는 손길로 빠르게 쓸어담았다.

일부 시위대가 출입구 앞에서 항의의 목소리를 높였으나 9개 체육단체는 물품 반출에 성공했다. 체육단체의 진입 후 30여분이 경과한 후 장동혁 국민의힘 대표가 현장에 나타나자 시위대가 "장동혁!" "부정선거! 재투표"를 연호하는 등 시위 분위기가 잠시 살아나기도 했다. 장 대표는 시위대 앞에 서서 "이 출입문이 봉쇄돼 있었지만 다른 진입 경로는 없었는지, 어떤 사람도 이 내부에 진입한 적 없는지 철저히 조사하고 그걸 밝힌 이후에 조사를 진행해야 한다"면서 "지난번 대한체육회 반출 시도 때는 컴퓨터, 전산은 반출하지 않기로 했는데 물품 제한 없이 다 반출이 이뤄졌다. 체육계에서 반출한 물건 중 선거와 관련된 부분이 있으면 수사해야 한다"는 입장을 밝혔다.

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9개 체육단체는 언제 다시 열릴지 모를 사무실을 뒤로 한 채 출입구 앞에 미니포터 등을 동원해 반출 물품들을 실었고, 경찰 병력이 출입로를 확보해 이동을 도왔다.

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전영지 기자 sky4us@sportschosun.com