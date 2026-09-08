2026~2027시즌 해외축구 개막 기념, 베트맨 '벳머니 킥오프 페스타' 진행

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서울올림픽기념국민체육진흥공단이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자 한국스포츠레저㈜가 공식 인터넷 발매사이트 베트맨에서 2026~2027시즌 해외축구 개막을 기념한 '벳머니 킥오프 페스타'를 20일까지 진행한다.

지난달 14일 시작한 이번 이벤트는 신규 회원을 위한 '첫 구매 킥오프 혜택'과 기존 구매 고객도 참여할 수 있는 '구매고객 리워드 찬스'로 구성했다.

'첫 구매 킥오프 혜택'에서는 베트맨 신규 가입 후 스포츠토토를 5000원이상 처음 구매한 회원에게 벳머니 3000원을 지급한다. 예치금 또는 실시간 계좌이체를 이용해 5000원 이상 구매하면 자동으로 참여된다. 혜택은 회원 1명당 한 차례만 제공된다. 벳머니는 구매 완료 후 1시간 이내 적립되며, 구매예약 건은 실제 구매가 완료된 이후 적립된다.

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'구매고객 리워드 찬스'에서는 이벤트 기간 동안 스포츠토토 '구매고객 리워드 찬스'에서는 이벤트 기간 동안 스포츠토토를 누적 5만 원 이상 구매한 고객 가운데 내국인 5천 명과 외국인 1천 명 등 총 6천 명을 추첨 해 벳머니 5천 원을 지급한다.

해당 이벤트는 베트맨 이벤트 페이지에서 '이벤트 참여하기' 버튼을 누른 뒤 개인정보 수집 및 이용에 동의해야 참여할 수 있다. 한편, 당첨자는 29일 발표한다. 벳머니는 30일 적립 예정이다. 지급된 벳머니는 100원 이상부터 100원 단위로 스포츠토토 구매에 사용할 수 있다. 현금으로 전환하거나 출금할 수 없다. 유효기간은 지급일로부터 7일이며, 기간 내 사용하지 않은 벳머니는 자동 소멸된다.

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한국스포츠레저 관계자는 "해외축구 개막을 기다려 온 스포츠팬들에게 즐거움을 더하는 계기가 되길 바란다. 이벤트 참여 조건을 확인해 스포츠토토를 더욱 재미있게 즐겨주시길 바란다"고 말했다.