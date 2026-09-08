전성기 맞은 韓배드민턴, 목표는 금 3개 이상, 항저우 뛰어넘기...선봉 선 '여제' 안세영 "즐기고 오겠다!"

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[진천=스포츠조선 박찬준 기자]한국 배드민턴은 2022년 항저우아시안게임에서 부활의 서막을 알렸다. 2018년 자카르타 대회에서 40년 만의 '노메달' 수모를 겪었던 한국 배드민턴은 항저우 대회에서 금메달 2개를 포함해, 총 7개의 메달(은2, 동3)을 수확했다. 흐름을 탄 한국 배드민턴은 2024년 파리올림픽에서 금메달 1개, 은메달 1개를 따냈다.

2026년 아이치-나고야 아시안게임에선 정점을 찍겠다는 각오다. 3개의 금메달을 비롯해 은메달 1개, 동메달 2개를 목표로 하고 있다. 대진운과 당일 컨디션에 따라 추가 메달까지도 기대할 수 있다. 박주봉 감독은 8일 충북 진천국가대표선수촌 챔피언하우스에서 열린 미디어데이에서 "개인적으로 한국 대표팀을 이끌고 처음 참가하는 종합 대회라 부담도 되지만, 남은 기간 최고의 컨디션을 유지해서 항저우 대회에 버금가는 성적을 낼 수 있도록 최선을 다하겠다"고 했다.

지난 시즌에만 무려 11개의 우승 트로피를 들어 올린 남자 복식의 서승재-김원호, 최근 세계선수권대회에서 무려 31년 만에 대한민국에 금메달을 안긴 여자 복식의 이소희-백하나, 올해 출전한 대회에서 모두 정상에 선 여자 단체전 등이 강력한 금메달 후보로 거론되고 있는 가운데, 믿을맨은 역시 '여제' 안세영(24·삼성생명)이다.

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안세영은 올 시즌 7번 우승 트로피를 들어 올렸다. 단체전을 포함한 전 경기 승률은 98%(49승1패)에 이른다. 유일한 패배는 지난 3월 전영오픈 결승에서 중국의 왕즈이에게 당했다. 우승도 이때 딱 한 번 놓쳤다. 이 패배 후 33연승의 거침없는 질주를 이어가고 있다. 최근 흐름은 더 좋다. 7월 일본오픈 도중 왼발 부상으로 기권한 안세영은 한 달간 재활에 전념한 뒤 코트로 돌아왔다. 지난달 복귀전이었던 세계선수권에 이어 6일 막을 내린 중국 마스터스까지 거머쥐었다. 두 대회에서 단 한 세트도 내주지 않는 완벽한 플레이를 펼쳤다. 안세영은 무려 100주째 세계랭킹 1위를 지키고 있다.

그는 "많이 기대해 주시고 응원해 주시는 만큼 최선을 다해 보여드리겠다"고 밝혔다. 안세영은 아시안게임을 통해 성장했다. 최고의 유망주로 평가받으며 당당히 나섰던 2018년 자카르타-팔렘방 대회에서는 단 1경기 만에 광탈했다. 이후 전영오픈 등을 차지하며 절치부심, 항저우 대회에서 금메달을 목에 걸며 세계 최고의 선수로 우뚝 섰다. 안세영은 "항저우 때는 플레이에 자신감이 없었다. 금메달을 기대하지도 않았다"며 "이번에는 기대도 더 많이 받고 있고, 경험이 쌓이면서 어떻게 하면 이길 수 있는지도 알게 됐다"고 했다.

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안세영은 이번 대회에서 정상에 오르면 여자 단식 사상 첫 아시안게임 2연패의 주인공이 된다. 그는 "기록을 쓰는 것은 늘 영광스러운 일이다. 매 경기가 새로운 만큼, 계속 잘하고 싶은 마음만 든다"고 했다. 박 감독은 안세영에 대해서는 걱정이 없는 눈치였다. 그는 "세영이가 게임을 풀어가는 방식, 상대 선수 움직임을 읽는 눈이 워낙 빠르다. 체력적인 부분만 잘 안배하면 될 것 같다"고 했다.

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"몸상태가 나쁘지 않다"는 안세영은 "즐기고 싶다"는 말을 반복했다. 또 "대회 기간 너무 많은 스트레스를 받지 않고 즐기고 싶다. 대회를 기념하는 시간도 보내고 싶다. 세계 1위에 올라가는 것보다 지키는 게 더 쉽다"고 했다. '여제'의 여유다.

진천=박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com