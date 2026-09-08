"이제 일할 수 있게 됐어요" 95일만에 미소 되찾은 올공 체육단체 직원들...대한체육회 "대국민 스포츠 서비스 더 매진"

반출 물품 싣는 종목단체 관계자들

반출 물품 싣는 종목단체 관계자들

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[올림픽공원=스포츠조선 전영지 기자]"이제 걱정없이 일할 수 있게 됐어요." 6·3 개표소 봉쇄 시위가 시작된 지 무려 95일 만에 사무실에 진입, 물품 반출에 성공한 A협회 직원이 말했다. "짐을 옮기느라 허리가 끊어질 것 같다"면서도 얼굴엔 미소가 흘렀다.

8일 서울 올림픽공원 핸드볼경기장 문이 마침내 열렸다. 3개월 넘게 사무실을 잃은 9개 체육단체 중 핸드볼, 펜싱, 스포츠클라이밍, 우슈, 세팍타크로, 브레이킹 등 6개 종목이 10일 앞으로 다가온 아이치-나고야 아시안게임에 나서는 상황, 학생선수들의 입시철도 다가오는 만큼 피해가 눈덩이처럼 불어나는 가운데 더는 미룰 수 없었다. 이재정 국회 문화체육위원장도 1일 문체위 전체회의에서 "점거와 무관한 아시안게임 출전 장비와 행정자료 PC 반출, 증명서 발급 업무 정상화가 조속히 마무리되도록 부처와 위원님들이 지혜를 모아달라. 체육 진학 수험생들의 경기실적증명서 발급까지 막힐 수 있는 상황"이라며 사태 해결을 촉구했다.

지난 6~7월 10여 차례의 끈질긴 진입 시도 중 두 번의 결정적 기회도 있었다. 6월 16일, 장동혁 국민의힘 대표, 유승민 대한체육회장이 시민들을 설득해 문 앞까지 갔지만 문고리를 잡고 버틴 30대 일명 '올다르크(올림픽공원+잔다르크)' A씨의 저지로 끝내 문을 열지 못했다. 두 번째는 지난 2일, 국회 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태 국정조사특별위원회(이하 국조특위)의 잠실 개표소 현장 조사. 2000명의 경찰력이 투입돼 봉쇄 시위 27일 만에 처음으로 내부 진입에 성공했지만 체육단체와의 공조는 없었다. 열렸던 문이 굳게 닫혔고 이후 시위는 끝을 알 수 없는 장기전에 접어든 상황, 유승민 대한체육회장은 "나는 체육인과 체육단체를 대표하는 대한체육회의 수장이다. 민주시민들의 참정권은 당연히 지켜져야 하고 존중돼야 한다. 다만 3개월 넘게 사무실에 들어가지 못하고 있는 체육단체의 어려움도 헤아려주셨으면 한다. 사태 해결을 위해 할 수 있는 모든 노력을 다할 것"이라는 입장을 밝혔다

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9월, 대한체육회, 종목단체가 서울경찰청과 공조해 핸드볼경기장 재진입에 나섰다. 대한체육회는 4일 행정 물품 반출이 가능하도록 협조를 요청하는 공문을 경찰청, 서울경찰청에 발송했다.

이날 진입 작전은 '007 작전' '맥아더 상륙작전'을 방불케 했다. 평일 아침 50여명의 시위대가 경기장을 지키고 있는 상황, 경찰은 28개 기동대 등 약 1830명을 투입했다. 2-3 출입구 앞에 경찰이 인간띠를 만들어 엄호하는 가운데 셔터가 올라간 직후 직원들이 각자의 사무실로 달려갔다. 시위대와 큰 충돌 없이 진입에 성공한 후 컴퓨터, 업무파일, 행정서류, 회계-계약 자료, 대회운영 물품, 국가대표 장비 등을 박스에 쓸어 담았다. 대한펜싱협회 직원들은 국가대표 블레이드(펜싱용 칼), 메탈 재킷 등 장비를 가장 먼저 챙겼다. 주어진 50분 내 필요한 물품을 모두 가져 나오기 위해 진입 전 회의를 갖고 치밀하게 업무 분담을 했다.

대한체육회, '개표소 봉쇄' 95일만 핸드볼경기장 진입

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일부 시위대가 항의의 목소리를 높였으나 예상보다 큰 마찰은 없었다. 오전 10시5분경 체육단체들은 언제 다시 열릴지 모를 사무실을 뒤로 한 채 물품을 실은 수레를 끌고 나와 출입구 앞 도열한 포터에 수십 개의 물품 박스를 실어올렸다. 경찰 병력이 인간띠로 포터와 직원들을 안전한 공간까지 엄호했다. 오전 10시30분경 버스 두 대에 나눠탄 체육단체 직원들은 안전한 곳에서 내려 임시 사무실을 향했다. 한 체육단체 직원은 "오랜만에 사무실에 들어가니 뭉클하더라"라고 했다. 또 다른 직원은 "시간제한 때문에 미친 듯이 물건을 쓸어 담은 기억밖엔 없다. 사무실에 먼지도 많고 매캐한 냄새가 나더라. 일부 물품엔 곰팡이도 피었다. 그래도 이제 각자 컴퓨터로 걱정없이 일할 수 있게 됐다"고 했다.

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현장을 함께한 김대년 대한체육회 사무총장은 "15개 넘는 체육단체들이 핸드볼 경기장 내에 입주해 있는데, 90일 동안 행정 장비, 선수 지원 장비, 서류 등이 묶여 있어서 많이 힘들었다"면서 "아시안게임이 목전에 있는 만큼 부득이 경찰에 협조를 요청했고, 적극 협조해주신 경찰 당국과 응원을 보내준 국민 여러분께 감사드린다"며 고개 숙였다.

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이날 현장 실무를 진두지휘한 심상보 대한체육회 체육진흥본부장은 "후련하다. 종목단체들이 정상적 업무가 불가능했는데 오늘 짐을 뺄 수 있어 다행이다. 아시안게임 관련 필요한 지원 물품들도 가지고 나왔다.이제 불편함 없이 일할 수 있게 됐다"며 홀가분한 표정을 지었다. "3개월 이상 사무실에 들어가지 않아 먼지도 많고 냄새도 나고 식물들도 시들고 과일, 음식도 부패했더라"면서도 "그래도 물품, 대회 용품들을 빼올 수 있어 정말 다행이다. 임시 사무실이 불편할 수는 있지만 일단 컴퓨터, 파일을 갖고나와 원활하게 대국민 체육 서비스를 할 수 있게 됐다"고 말했다. 이어 "그동안 국회, 정부, 경찰과 지속적으로 협의해왔는데 오늘 경찰이 적극 협조해주셔서 늦게나마 물품을 꺼낼 수 있어 감사하다"고 덧붙였다. 이어 민주시민들을 향한 인사도 잊지 않았다. "참정권을 외치시는 국민들의 마음과 우려를 이해한다. 그래서 선관위 특검도 동행했고, 언론사 생중계, 경찰 채증도 했다. 투표함을 건드리지 않고 사무실만 접근해 물건만 빼왔다. 우려 안하셔도 될 것"이라면서 "앞으로 대한체육회와 종목단체들은 오늘을 계기로 대국민 스포츠 서비스에 더 매진하겠다"고 약속했다.

올림픽공원=전영지 기자 sky4us@sportschosun.com