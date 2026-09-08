팬들은 경악하며 "우스꽝스러운 옷 입으니까 박살나지"...日 테니스 스타 '충격 패션'에 조롱 폭주, 동료 선수마저 "패션쇼 왔나" 비판

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[스포츠조선 이현석 기자]'일본의 테니스 간판' 나오미 오사카가 과감한 패션 이후 패배로 많은 팬들의 조롱을 받았다.

영국의 데일리메일은 8일(한국시각) '나오미 오사카는 최근 선보인 우스꽝스러운 의상 때문에 팬들의 혹독한 비난을 받았다'고 보도했다.

데일리메일은 '나오미는 최근 선보인 파격적인 패션으로 테니스 팬들의 비판을 받았다. 이후 US 오픈에서 엘레나 리바키나에게 완패했다. 나오미는 런웨이에서 영감을 받은 파격적인 의상으로 언론의 헤드라인을 장식했다. 다만 US오픈 16강에서는 오히려 역효과를 낳았고, 리바키나는 나오미를 완파했다'고 전했다.

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일본이 자랑하는 최고의 테니스 스타 중 한 명인 나오미는 최근 US오픈 여자 단식 1회전 아나스타샤 자카로바(101위·러시아)와 경기에서 아이버슨을 연상하게 하는 드레스를 입고 코트에 등장하먀 큰 화제를 모았다. 흰색 치마와 회색 후드 형태의 드레스였다. 이후에도 나오미는 독특한 형태의 코트를 입고 등장하는 등 패션으로 관심의 대상이었다.

다만 코트 위에서는 기대 이하였다. 16강에서 조기 탈락했다. 리바키나는 7일 미국 뉴욕의 플러싱 메도스에서 열린 대회 9일째 여자 단식 16강전에서 오사카를 1시간 6분 만에 2대0(6-1 6-4)으로 물리쳤다. 리바키나는 상대 서브 게임을 두 차례 빼앗아 1세트를 22분 만에 따냈다. 2세트에선 게임 점수 3-3에서 결정적인 브레이크에 성공한 뒤 자신의 일곱 번째 서브 에이스로 승부를 마무리했다. 오사카는 아킬레스건 통증을 안고 뛰었지만, 대회를 마감하게 됐다.

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패배 이후 나오미의 패션에 대한 조롱이 쇄도하고 있다. 데일리메일은 '스트리트 패션 스타일은 이전 의상들과는 확연히 다른 변화를 보여주었지만, 나오미가 코트에서 부진한 모습을 보이자 시청자들은 소셜 미디어에서 그녀의 의상을 조롱하는 글을 쏟아냈다'고 지적했다.

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일부 팬들은 "우스꽝스러운 코트를 입고 나와서 첫 세트에서 완전히 박살났다. 그 쓸데없는 장신구는 탈의실에 두고 오는 게 좋겠다", "스타일 점수가 경기를 이기게 해주는 건 아니다"라고 비판했다.

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동료 선수들도 마찬가지였다. 로라 지게문트는 나오미의 패션을 보고 "난 테니스를 치러 온 거지 패션쇼를 하러 온 게 아니다. 다른 사람들이 패션쇼를 하고 싶다면 마음대로 하라고 해라"라고 조롱했다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com