"세계 1위 지키는게 더 쉬워" '여제' 안세영의 넘치는 자신감...라이벌 향한 선전포고까지 "한 가지만 잘해서는 나 못이겨"

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[진천=스포츠조선 박찬준 기자]"한 가지를 잘해서는 나를 이길 수 없다."

'여제' 안세영(삼성생명)의 자신감이었다. 전성기에 돌입한 한국 배드민턴은 2026년 아이치-나고야 아시안게임에선 정점을 찍겠다는 각오다. 3개의 금메달을 비롯해 은메달 1개, 동메달 2개를 목표로 하고 있다. 대진운과 당일 컨디션에 따라 추가 메달까지도 기대할 수 있다. 박주봉 감독은 8일 충북 진천국가대표선수촌 챔피언하우스에서 열린 미디어데이에서 "개인적으로 한국 대표팀을 이끌고 처음 참가하는 종합 대회라 부담도 되지만, 남은 기간 최고의 컨디션을 유지해서 항저우 대회에 버금가는 성적을 낼 수 있도록 최선을 다하겠다"고 했다.

지난 시즌에만 무려 11개의 우승 트로피를 들어 올린 남자 복식의 서승재-김원호, 최근 세계선수권대회에서 무려 31년 만에 대한민국에 금메달을 안긴 여자 복식의 이소희-백하나, 올해 출전한 대회에서 모두 정상에 선 여자 단체전 등이 강력한 금메달 후보로 거론되고 있는 가운데, 믿을맨은 역시 '여제' 안세영이다.

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안세영은 올 시즌 7번 우승 트로피를 들어 올렸다. 단체전을 포함한 전 경기 승률은 98%(49승1패)에 이른다. 유일한 패배는 지난 3월 전영오픈 결승에서 중국의 왕즈이에게 당했다. 우승도 이때 딱 한 번 놓쳤다. 이 패배 후 33연승의 거침없는 질주를 이어가고 있다. 최근 흐름은 더 좋다. 7월 일본오픈 도중 왼발 부상으로 기권한 안세영은 한 달간 재활에 전념한 뒤 코트로 돌아왔다. 지난달 복귀전이었던 세계선수권에 이어 6일 막을 내린 중국 마스터스까지 거머쥐었다. 두 대회에서 단 한 세트도 내주지 않는 완벽한 플레이를 펼쳤다. 안세영은 무려 100주째 세계랭킹 1위를 지키고 있다.

적수가 없다는 평가다. 안세영은 이번 아시안게임에서도 금메달을 목에 건다면 여자 단식 사상 첫 2연패의 역사를 이루게 된다. 그는 "기록을 쓰는 것은 늘 영광스러운 일이다. 매 경기가 새로운 만큼, 계속 잘하고 싶은 마음만 든다"고 했다.

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안세영은 아시안게임을 통해 성장했다. 최고의 유망주로 평가받으며 당당히 나섰던 2018년 자카르타-팔렘방 대회에서는 단 1경기 만에 광탈했다. 이후 전영오픈 등을 차지하며 절치부심, 항저우 대회에서 금메달을 목에 걸며 세계 최고의 선수로 우뚝 섰다. 안세영은 "항저우 때는 플레이에 자신감이 없었다. 금메달을 기대하지도 않았다"며 "이번에는 기대도 더 많이 받고 있고, 경험이 쌓이면서 어떻게 하면 이길 수 있는지도 알게 됐다"고 했다.

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오르는 것보다 지키는게 더 힘들다고 하지만, 안세영의 생각은 달랐다. 그는 "세계 1등을 한다는 건 아무나 되는 것도 아니고 원하는 때, 원하는 시간에 오는 게 아니어서 기다리는 게 막막했다. 그래서 그 기간 기다리는 동안이 더 힘들었다"며 "지금은 나 자신을 믿고 자신감 있게 경기하느냐에 따라 경기 운영이나 플레이가 달라질 수 있다. 지키는 게 오히려 조금 더 쉽다"고 밝혔다.

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'만약 안세영을 상대한다면 어떻게 싸울 것이냐'는 질문의 대답에는 안세영의 자신감이 느껴졌다. 그는 "내 약점을 너무나도 잘 알기 때문에 내 약점을 파고들겠지만 딱 한 가지를 잘해서는 나를 이길 수 없다"며 "계속 플레이하면서 그 플레이를 통해 내가 또 변화하면서 이길 수 있도록 해야 한다"고 강조했다.

2024년 파리올림픽에서 "낭만 있게 끝내고 싶다"고 한 안세영은 이번 아시안게임의 화두로 "즐기고 싶다"를 꼽았다. 그는 "대회 기간 너무 많은 스트레스를 받지 않고 즐기고 싶다. 대회를 기념하는 시간도 보내고 싶다"고 했다. 여제의 여유였다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com