"70대보다 운동안하는 대한민국 10대 위해!" 문체부,장애-비장애 유·청소년 체육활동 지원 예산안 1198억원→1839억원, 53.5%증액[오피셜]

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[스포츠조선 전영지 기자]정부가 평생 운동습관을 형성하는 유·청소년 체육활성화를 위한 '모두의 스포츠' 지원에 적극 나섰다.

문화체육관광부는 9일 "2027년 유·청소년 체육활동 지원 예산안이 1839억원으로, 전년 대비 53.5% 증액됐다"고 발표했다. 2026년 본예산 1198억원 대비 641억원이 늘어났고, 비장애 유·청소년 대상 지원 예산안은 전년 대비 약 4배(318.6%)나 증가했으며, 장애 유·청소년 맞춤형 생활체육 프로그램 지원 예산이 본예산안에 들어간 것도 처음이다.

유·청소년기는 평생 운동습관을 형성하는 주요 생애 주기지만, 우리나라 유·청소년의 신체활동 수준은 다른 연령 및 권장 수준에 비해 크게 부족하다. 2021년 세계보건기구 신체활동 권장수준(하루1시간) 준수율은 14.6%에 불과했다.

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체육정책을 전담하는 김대현 문체부 제2차관 역시 지난 2일 정부 예산안 브리핑 당시 "2025년 국민생활체육 참여율은 62.9%이나, 10대는 43.2%에 불과하다"면서 "70대보다 운동 안하는 10대들의 체육 활성화와 평생 운동습관 형성을 위한 예산을 대폭 늘렸다. 교육부 소관인 학교내 활동이 아니더라도 학교 밖에서라도 유·청소년들이 스포츠 활동을 즐길 수 있도록 적극 지원하겠다"는 의지를 표명한 바 있다.

문체부는 2027년 예산안을 통해 유아부터 초중고 학생까지 일반 유·청소년 체육활동 지원을 대폭 확대한다. 유·청소년이 다양한 스포츠활동에 참여할 수 있도록 종목단체가 유·청소년을 대상으로 지원하는 스포츠 프로그램 수 10개에서 36개로 늘린다. 각 종목단체는 유·청소년이 참여하기 쉬운 맞춤형 스포츠 프로그램을 개발, 스포츠클럽 등을 통해 보급한다. 또 체육활동 기회가 상대적으로 부족한 인구감소 지역에는 생활체육지도자와 스포츠강사를 지원, 유치원·어린이집 등을 찾아가 유아 맞춤형 '유아 친화형 스포츠교실'을 새로이 운영할 계획이다. 종목별 유·청소년 스포츠 프로그램 지원 예산은 38억원에서 10배 가까운 370억원으로, 유아 친화형 스포츠교실 지원 예산은 20억원이 신규 편성됐다.

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또 취약계층 유·청소년 스포츠강좌이용권 예산도 869억원에서 1069억원으로 200억원 증액했다. 저소득층 대상으로 지원하던 기존 스포츠강좌이용권(월 10만 5000원 지원) 지원 대상을 2027년에는 3자녀 이상 다자녀가구, 북한이탈주민, 인구감소지역 유·청소년 등으로 확대한다. 도서산간 지역 등 스포츠시설이 부족한 지역의 유·청소년도 스포츠강좌에 쉽게 참여할 수 있도록 스포츠강좌 체험프로그램을 운영한다. 스포츠강좌이용권의 신청 자격 및 방법 등 상세 내용은 국민체육진흥공단 및 각 지자체를 통해 안내할 예정이다.

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장애인 유·청소년의 운동습관 형성을 위한 지원도 확대했다. 유·청소년을 포함한 장애인의 생활체육 참여 기회를 넓히기 위해 스포츠강좌이용권 지원 예산을 246억원에서 299억원으로 늘리고, 지원인원을 2만6000명에서 3만2000명으로 늘린다. 또 2026년 첫 추경(40억원)으로 신설된 장애인 유·청소년 맞춤형 생활체육 프로그램 지원사업 예산안도 2027년 본예산안에 41억원으로 첫 편성됐다. 학교와 반다비체육센터, 복지시설 등 지역 내 시설을 활용해 장애유형 및 연령별 특성을 고려한 프로그램(800개)을 보급하고 장애인 유·청소년이 일상에서 꾸준히 체육활동에 참여할 수 있도록 지원한다. 할 계획이다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com