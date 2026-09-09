이창욱 vs 황진우, KIC서 다시 붙는다…슈퍼레이스 6라운드 주목

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시즌 중반을 넘어선 2026 오네(O-NE) 슈퍼레이스 챔피언십이 전남 영암에서 다시 한번 챔피언십 경쟁의 흐름을 가른다.

오는 12~13일 전남 영암 코리아인터내셔널 서킷(KIC)에서 열리는 '2026 전남광주GT'의 메인 이벤트는 대한민국 모터스포츠 최상위 클래스인 토요타 가주 레이싱 6000 클래스다. 이번 대회는 슈퍼레이스 6라운드로, 시즌 후반 챔피언십 경쟁을 앞두고 상위권 드라이버들의 경쟁 구도가 한층 뚜렷해질 수 있는 무대다.

가장 눈길을 끄는 대결은 드라이버 포인트 1위와 2위를 달리고 있는 금호 SLM 이창욱과 준피티드 레이싱 황진우다.

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이창욱은 올 시즌 KIC에서 유독 강했다. 지난 3라운드에서 최고 랩타임을 기록한 데 이어 폴투윈까지 달성했다. 개막 이후 4라운드까지 연승을 이어가며 챔피언십 선두로 치고 나갔다. 하지만 지난 5라운드에서 분위기가 달라졌다. 황진우가 우승을 차지하면서 이창욱의 연승 행진을 끊었다. 시즌 초반부터 이어진 이창욱의 독주에 제동을 건 셈이다.

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이번 6라운드에서는 두 드라이버의 흐름이 다시 맞붙는다. KIC에서 강점을 보여온 이창욱이 홈과 다름없는 서킷에서 다시 우승하며 선두 경쟁에서 한 발 더 달아날지, 황진우가 직전 라운드에 이어 2연승을 거두며 챔피언십 판도를 흔들지가 관건이다.

김무진의 움직임도 변수다. 워터큐 이레인 레이싱 소속 김무진은 지난 5라운드를 통해 토요타 가주 레이싱 6000 클래스에 복귀했고, 첫 경기부터 3위에 오르는 인상적인 결과를 냈다. 복귀전에서 바로 포디움에 오른 만큼 이번 라운드에서는 상위권 경쟁에 어느 정도까지 개입할 수 있을지가 관심거리다.

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KIC는 5.615㎞의 긴 트랙에 고속 구간과 테크니컬 구간이 함께 배치돼 있어 차량 성능뿐 아니라 타이어 관리와 드라이버의 안정적인 레이스 운영도 중요한 곳이다. 이창욱에게는 강점을 재확인할 기회인 동시에 황진우에게는 지난 라운드 우승이 일회성이 아니었음을 보여줄 무대다.

'2026 전남광주GT'에서는 6000 클래스 외에도 GT4, 프리우스 PHEV, 알핀, 스포츠바이크400 등 다양한 스프린트 레이스가 펼쳐진다. 피트스톱 방식의 전남내구와 프로토타입, TC2000도 함께 열려 이틀간 KIC를 무대로 다양한 경기가 이어진다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com