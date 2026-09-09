한국스포츠레저㈜, 온라인 참여 약 13만회 기록한 '슛포베러' 캠페인 신규 영상 공개

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서울올림픽기념국민체육진흥공단이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자 한국스포츠레저㈜가 9일 K리그와 함께하는 사회공헌 캠페인 '슛포베러(SHOOT FOR BETTER)'의 신규 영상을 공개했다고 밝혔다.

'슛포베러'는 축구에서 실패로 여겨질 수 있는 '골이 되지 않은 슈팅'을 새로운 도전을 응원하는 기부로 전환하는 캠페인이다.

선수들의 빗나간 슈팅과 팬들의 온·오프라인 참여가 기부금으로 적립되며, 조성된 기부금은 자립준비청년과 은퇴 축구선수의 새로운 도전을 지원하는 데 사용된다.

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이번 캠페인의 온라인 참여는 시작 26일 만인 지난 8월 4일 목표로 설정한 10만 회를 달성했다. 이후에도 참여가 이어지면서 현재까지 약 13만회의 슈팅을 기록하고 있다.

새롭게 공개된 영상은 선수들의 골문을 벗어난 슈팅과 팬들의 참여가 기부금으로 전환되는 과정을 담았다. 이와 함께 캠페인을 통해 조성된 기부금이 자립준비청년과 은퇴 축구선수의 새로운 출발을 지원하는 내용도 소개했다.

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특히 영상은 '빗나간 곳에도 빛나는 순간이 있다'는 메시지를 중심으로, 결과에 이르지 못한 시도도 실패가 아니라 그 자체로 의미 있는 도전이라는 캠페인의 취지를 전달하고 있다. 이를 통해 시도하고 부딪히는 모든 도전이 새로운 가능성으로 이어질 수 있다는 의미를 강조했다.

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이번 영상은 스포츠토토를 비롯해 K리그, K리그 어시스트재단의 공식 유튜브 채널과 인스타그램 등에서 확인할 수 있다.

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한국스포츠레저 관계자는 "팬들의 적극적인 참여 덕분에 온라인 참여 목표인 10만 회를 조기에 달성하고, 현재 약 13만 회까지 기록을 이어가고 있다"며 "이번 영상을 통해 결과와 관계없이 도전하는 과정 자체가 지닌 의미가 더욱 확산되기를 바라며, 앞으로도 스포츠를 통해 사회에 긍정적인 가치를 전할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com