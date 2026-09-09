경악 평가! 韓 역사상 이런 선수 있었나...안세영 또 우승하자 "시범 경기 뛰는 수준"→"리플레이 보는 것 같아", 中도 감탄 "나홀로 최정상급"

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[스포츠조선 이현석 기자]안세영의 활약에 감탄을 금치 못하고 있다. 호평이 쇄도하고 있다.

인도네시아의 리가 올라흐라가는 8일(한국시각) '안세영은 실력이 너무 뛰어나서 시범경기를 뛰는 것처럼 보인다'고 보도했다.

세계랭킹 1위 안세영은 6일 중국 선전의 선전아레나에서 열린 미야자키 도모카(일본·세계 9위)와의 2026년 중국마스터즈배드민턴선수권(슈퍼 750) 여자단식 결승전에서 게임스코어 2대0(21-17, 21-6)으로 승리했다. 이로써 안세영은 3연속 중국마스터즈 정상에 올랐다. 또한, 지난달 세계선수권대회에 이어 2회 연속 우승이자 올시즌 9번째(단체전 포함) 금메달을 목에 걸었다. 안세영은 올 시즌 현재까지 49승 1패, 승률 98%를 기록했다.

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안세영은 지난해 단일 시즌 역대 최다승 타이기록(11승) 등 대기록을 썼다. 올 시즌도 순항 중이었지만, 지난 7월 일본오픈에서 부상으로 잠시 쉼표를 찍었다. 안세영은 더욱 강해진 모습으로 돌아왔다.

중국마스터즈배드민턴선수권 결승 상대였던 미야자키는 "오랜만에 결승에 올라서 매우 기쁘다. 결승은 패했는데, 점수적으로도 몹시 차이가 있었다. 좋은 플레이, 상대에 압력을 가하는 플레이도 있었다. 가능성을 느꼈다. 이번에는 도전하는 기분이 강했다. 무너졌다고 생각해도 공이 돌아오거나 하는 속도가 빠르다고 생각했다. 나의 강점을 늘리고, 강한 상대와 많이 경기를 하면서 도전해 나가고 싶다"고 평가하기도 했다.

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해외에서도 극찬이 쏟아졌다. 리가 올라흐라가는 '안세영의 모든 승리가 마치 재방송처럼 느껴진다는 것을 암시한다. 중국 언론에서는 안세영의 경기는 혼란스럽고, 마치 리플레이를 보는 것 같으며 항상 같은 패턴으로 이기고, 항상 우승을 차지한다고 봤다'고 전했다. 덴마크 국가대표팀 전 감독이자 해설위원인 스틴 페데르센 또한 안세영에 대해 "명실상부한 리더"라며 "현재 여자 단식에는 각 레벨 간 기량 격차가 뚜렷하며, 무엇보다 안세영은 최정상급에 홀로 서 있다"고 평가했다.

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한편 안세영은 8일 충북 진천국가대표선수촌 챔피언하우스에서 열린 미디어데이에서 "기록을 쓰는 것은 늘 영광스러운 일이다. 매 경기가 새로운 만큼, 계속 잘하고 싶은 마음만 든다"며 금메달을 향한 의지를 다졌다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com