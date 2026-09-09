사상 최초 데이비스컵 8강, 12년 만의 AG 금메달...한국 남자 테니스, 두 마리 토끼 다 잡을까

◇아르헨티나전 승리 후 기뻐하고 있는 대표팀 사진제공=대한테니스협회

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[스포츠조선 김용 기자] 사상 최초 데이비스컵 8강, 그리고 12년 만의 아시안게임 금메달 두 마리 토끼를 다 잡을 수 있을까.

한국 남자 테니스가 그 어느 때보다 중요한 가을을 맞이한다. 데이비스컵과 아시안게임, 두 큰 대회에서의 결실을 맺으려 한다. 한국 남자 테니스의 새로운 전성기를 기대해볼 수 있다.

권순우 홍성찬 정현이 중심이 된 남자 테니스 국가대표팀. 먼저 그들이 만나는 무대는 '테니스 월드컵' 데이비스컵이다. 정종삼 감독이 이끄는 대표팀은 오는 18,19일 이틀간 서울 올림픽공원 테니스경기장에서 인도와 2026 데이비스컵 2차 최종본선진출전을 치른다.

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만약 한국이 인도를 꺾으면 11월 이탈리아 볼로냐에서 세계 8개국이 우승을 다투는 '파이널8'에 진출한다. 1960년 데이비스컵 첫 출전 이후 역대 최고 성적에 도전하는 것이다. 한국 대표팀은 한 번도 '파이널8'에 나가본 적이 없다.

◇권순우 사진제공=대한테니스협회

절호의 기회다. 한국은 올해 2월 강호 아르헨티나를 게임 스코어 3대2로 물리치는 파란을 일으켰다. 그런 가운데 데이비스컵 랭킹 19위로 3계단 순위가 낮은 인도를 만나는 건 행운이다. 8강 진출 도전에 있어 그 어느 때보다 좋은 기회다.

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데이비스컵은 단식 4경기와 복식 1경기로 승부를 가린다. 한국은 에이스 권순우에 군 복무를 마치고 돌아온 홍성찬이 있다. 그리고 베테랑 정현이 뒤를 받친다. 복식에는 남지성-박의성이 버티고 있지만, 인도는 복식 강국이다. 유키 밤브리-스리람 발라지는 ATP 투어에서도 인정받는 선수들이다. 냉정히 복식을 내준다고 하면, 단식 경기들에서 승부를 봐야 한다.

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◇홍성찬 사진제공=대한테니스협회

일단 에이스 권순우가 첫 경기부터 기선을 잡아주는 게 중요하다. 아르헨티나전도 권순우가 단식에서 2승을 거둬 승리가 가능했다. 이번 대표팀은 권순우에게만 의존하는 게 아닌, 신-구 조화 속 서로가 서로의 부족한 점을 채워주는 '원팀'으로 더 강해지고 있다. 패기 넘치는 홍성찬에, 경험 많은 정현이 있으니 어떤 상대를 만나더라도 맞춤형 대처가 가능해진다.

◇정현 사진제공=대한테니스협회

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데이비스컵이 끝나면, 또 다른 도전이 선수들을 기다린다. 아이치-나고야 아시안게임이다. 한국 남자 테니스는 2014년 인천 대회에서 정현-임용규가 남자 복식 정상에 오른 후 12년 동안 금메달 수확에 실패했다.

역시 가장 기대를 모으는 선수는 권순우다. 3년 전 항저우 대회에서 예상 밖의 조기 탈락으로 아쉬움을 남겼다. 그 때는 병역 혜택을 받을 수 있는 마지막 대회라는 점이 부담으로 작용했을 가능성이 높다. 군 복무를 무사히 마친 권순우는 최근 페이스가 매우 좋다. 남자 단식에서 금메달이 나오면 1998년 방콕 대회 윤용일 이후 무려 28년 만에 금메달리스트가 나오는 것이다.

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◇복식 박의성-남지성 사진제공=대한테니스협회

권순우는 이 뿐 아니라 남자 복식에서도 홍성찬과 짝을 이뤄 금메달에 도전한다. 아시안게임에서는 단식도 중요하지만, 남녀 복식과 혼합 복식의 금메달 획득 가능성이 매우 높은 것으로 점쳐지고 있다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com