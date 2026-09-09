[오피셜]일본서 金빛 스매싱 날릴 남녀 테니스 AG 대표팀 출전명단 12인 확정…권순우·구연우 출격

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[스포츠조선 윤진만 기자]권순우(충남체육회) 구연우(CJ제일제당) 등 대한민국 테니스 간판 스타들이 대거 아시안게임에 출전한다.

대한테니스협회는 9일 2026년 아이치-나고야 아시안게임에 나설 테니스 대표팀 12명을 확정, 발표했다. 정종삼 감독(명지대)과 김선용 코치(오리온)가 이끄는 남자 대표팀은 권순우 홍성찬 남지성(이상 당진시청) 신산희(경산시청) 박의성(대구시청) 신우빈(국군체육부대)으로 스쿼드를 꾸렸다. 조윤정 감독(디그니티아카데미)과 유화수 코치(NH농협은행)가 이끄는 여자 대표팀은 구연우 박소현(강원특별자치도청) 백다연 이은혜(이상 NH농협은행) 정보영(안동시청) 장수정(인천시청)이 출격한다. 임준우(대한테니스협회) 권영서(짐토닉) 트레이너가 대회 기간에 각각 남녀 선수들의 컨디셔닝을 돕는다.

이번 대회 테니스 종목(남자단식, 여자단식, 남자복식, 여자복식, 혼합복식)에는 5개의 금메달이 걸려 있으며, 세부 종목별 출전 명단은 추후 최종 결정된다. 테니스는 대회 2주차인 27일부터 시작된다. 대회 장소는 나고야 히가시야마 공원의 테니스센터로, 하드코트다. 다섯개의 세부 종목은 모두 64드로(Draw) 토너먼트로 열린다.

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9월 18~19일, 인도와의 데이비스컵 2차 최종본선 진출전이라는 중요한 매치업을 앞둔 남자 대표팀은 11일에 서울 올림픽공원 테니스장에서 모인다. 정종삼 남자 대표팀 감독은 "데이비스컵을 치르고 같은 장소에서 합숙 훈련을 이어가며 아시안게임 금메달을 향해 담금질할 계획"이라고 출사표를 던졌다.

여자 대표팀은 14일에 서울 올림픽공원 테니스장에서 소집 훈련을 개시한다. 조윤정 여자 대표팀감독은 "20일부터 서울서 열리는 WTA 250 코리아오픈에 대표팀 주축 선수들이 대부분 출전한다. 실전 감각과 경기 리듬을 끌어올려 아시안 게임에 대비하겠다"라고 말했다.

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지난 항저우 대회에서 한국 테니스는 동메달 3개(남자단식 홍성찬, 남자복식 권순우-홍성찬, 여자복식 백다연-정보영)를 땄다. 남녀 대표팀은 24일 '기회의 땅' 일본으로 출국할 예정이다.

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윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com