"마음 단단히 먹었다" 자존심 구긴 韓 핸드볼, 아이치-나고야 아시안게임 '금메달 되찾기' 명예회복 나선다

사진=연합뉴스

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[스포츠조선 김가을 기자]대한민국 핸드볼 남녀 대표팀이 아시아 정상 탈환에 도전한다.

조영신 감독이 이끄는 한국 남자 핸드볼 대표팀은 2026년 아이치-나고야 아시안게임에서 16년 만의 왕좌 등극을 정조준한다. 아시안게임에서 6번 우승한 한국 남자 대표팀은 2010년 광저우 대회를 끝으로 금메달에서 멀어졌다. 특히 2023년 열린 항저우 대회에서는 아시안게임 사상 처음으로 4강 탈락하며 자존심을 제대로 구겼다.

이번 대회에선 바레인, 쿠웨이트, 이란, 카자흐스탄과 조별리그 B조에서 격돌한다. 광저우 대회 마지막 우승 사령탑으로 2018년 자카르타-팔렘방 대회에 이어 세 번째로 대표팀을 이끌고 아시안게임에 출전하는 조 감독은 9일 충북 진천선수촌에서 열린 공식 기자회견에서 "5월부터 4개월간 새벽, 오전, 오후로 나눠 체계적이고 강도 높은 훈련을 해왔다. 현재가 남자 대표팀의 최전성기가 아닌가 생각한다. 이번엔 남자 대표팀이 돌풍을 일으킬 수 있을 것"이라며 "조직력으로 승부를 걸겠다. 쉽게 실점하는 경향이 짙어 상대의 역습 때 수비를 보강했고 공격에서도 빨리 승부를 걸지 말고 실속 있고 확률 높은 공격을 하겠다. 지공 전략으로 득점 효율을 높이겠다"고 각오를 다졌다.

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2025~2026시즌 핸드볼 H리그 정규리그 최우수선수(MVP)이자 득점왕인 이요셉은 "우리의 조직력과 스피드는 중동팀보다 나은 최대 강점이다. 연습량으로 치면 중동팀보다 나은 경기를 보일 수 있다. 현재 우리 선수들은 각자의 장점을 합쳐 최고의 팀이 됐다"고 자신감을 드러냈다.

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이계청 감독이 지휘봉을 잡은 여자 대표팀도 일본에 설욕하고 8년 만에 금메달을 되찾아오겠단 각오다. 자타공인 '아시아 최강' 한국은 직전 항저우 대회에서 눈물을 흘렸다. 결승전에서 '숙적' 일본에 19대29, 10점 차 패배를 떠안았다.

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이 감독은 "두 번 실패하면 안 된다는 마음을 단단히 먹었다. 체력과 노련미, 신구조화를 잘 이뤄 정신력으로 2∼3배 더 강한 마음으로, 적지에서 대회가 열리는 만큼 일본에 0-5로 뒤진 채 시작한다는 마음으로 임하겠다"고 다짐했다.

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이번 대회엔 7개 나라가 나서 풀리그로 우승팀을 결정한다. 27일 열리는 일본과의 최종전이 결승전이나 다름없다. 어느덧 4번째 아시안게임에 출전하는 류은희는 "항저우 대회(은메달), 2010년 광저우 대회(동메달) 등 중국에서 열린 대회에서는 좋은 기억 없었다. 특히 항저우 대회에서는 (결승전 패배 후) 고참으로서 아주 힘들어 감정이 안 좋았다. 이번에는 갚아주고 싶다"고 각오를 다졌다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com