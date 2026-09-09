"제발 내 외모 얘기 좀 그만 해!" 칭찬 대신 온갖 괴롭힘-악플 시달렸다..."체중의 3배 들어올리고 銀" 괴력 소녀의 일갈

사진=X 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]인도의 파워리프팅 선수 케야 쿠날 바네르지가 온라인 괴롭힘에 고통을 호소했다.

인도의 레디프는 9일(한국시각) '파워리프팅 선수인 바네르지는 온라인 괴롭힘에 대한 침묵을 깼다'고 보도했다.

21세의 바네르지는 2026년 국제파워리프팅연맹(IPF) 세계 서브주니어·주니어 클래식 파워리프팅선수권대회에 참가해 여자 주니어 47kg급에서 은메달을 따냈다. 그녀는 체중이 불과 45.7kg이지만, 자신의 체중보다 3배 더 나가는 140kg를 들어올리며 2위로 대회를 마쳤다. 엄청난 괴력을 자랑하는 소녀의 등장에 많은 관심이 쏠렸다.

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다만 여러 관심은 운동에 몰두했던 한 선수의 생활을 바꿔놨다. 지나친 온라인 속 괴롭힘에 어려움을 겪었다. 외모가 주목받는 상황 속에서 악의적인 댓글과 사진 도용, 성희롱성 발언 등이 담긴 게시물이 쏟아지며 바네르지는 괴로움을 토로했다.

레디프는 '바네르지는 2026 IPF 세계 서브주니어 및 주니어 클래식 파워리프팅 선수권 대회에서 뛰어난 성적을 거둔 후 겪었던 온라인 괴롭힘에 대해 털어놓으며, 자신이 받은 대우는 명백한 성차별의 사례라고 말했다. SNS에서 그녀의 업적에 쏟아진 관심은 곧 불편한 방향으로 흘러갔다. 가짜 계정, 이미지 오용, 그리고 그녀의 모습을 이용한 수천 개의 무단 AI 생성 조작 이미지에 직면하게 되었다'고 지적했다.

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바네르지는 "그건 전형적인 성차별이었다. 달리 표현할 방법이 없다"며 "대부분은 내 외모에 관한 것이었다. 사람들은 내 외모에 대해서만 이야기했고, 난 내 인생에서 그토록 큰 성취를 이루었고 내 스포츠에서 큰 업적을 달성했기 때문에 그런 이야기가 정말 거슬렸다"고 밝혔다.

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사람들의 관심보다도 운동이 좋아 시작했던 선수였다. 바네르지는 "처음 운동을 시작했을 때는 단순히 개인적인 성취감을 느끼고 건강을 관리하기 위해 헬스장에 다니기 시작했다. 그런데 파워리프팅 코치이자 세계선수권대회에 출전하는 친구가 있었는데, 그 친구는 국가대표로 금메달도 땄다. 그래서 그 친구에게 큰 영감을 받았고, 파워리프팅이 어떻게 이루어지는지 정말 궁금했다"고 밝혔다.

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여러 고통에도 불구하고 바네르지는 운동의 즐거움도 이야기했다. 그녀는 "운동은 내 삶에 정말 많은 도움이 됐다. 대학 시절에는 훈련 시간이 늘 기다려졌다. 밤늦게까지 훈련해야 할 때도 있었고, 수업을 빼먹어야 할 때도 있었지만, 전혀 힘들지 않았다. 항상 즐겁게 운동했다"고 밝혔다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com