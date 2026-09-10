어쩜 이렇게 뻔뻔한가...김연아 작심발언 유발한 '약물 논란' 장본인, 적반하장 항소 접수 "도핑 실격 불복, 정신적 손해 배상 청구"

사진=발리예바 SNS 캡처

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이현석 기자]카밀라 발리예바가 도핑 징계에 대한 항소를 접수했다.

러시아의 뉴스는 9일(한국시각) '발리에바는 도핑으로 인한 실격 처분에 대해 유럽인권재판소에 소송을 제기했다'고 보도했다.

뉴스는 '유럽인권재판소(ECHR)는 러시아 피겨 스케이팅 선수 카밀라 발리예바가 스포츠중재재판소(CAS)와 스위스 연방대법원의 판결에 불복하여 제기한 항소를 접수했다. 발리에바의 유럽인권재판소 항소는 도핑 방지 규정 위반 사건에 관한 것이다. 항소 내용은 CAS의 구조적 독립성과 공정성 결여, 무죄추정의 원칙 위반, 그리고 스위스 연방 법원의 중재 판정 심사 권한 제한 등을 주장하고 있다. 발리예바는 2021년 12월 이후 모든 경기 결과가 무효 처리됐고, 유럽 선수권과 러시아 대회, 올림픽 단체전 금메달까지 박탈당했다'고 전했다.

Advertisement

사진=발리예바 SNS 캡처

발리예바 측은 배상과 더불어 금메달을 되찾는 것까지 노리는 것으로 보인다. 뉴스는 '그녀의 변호사는 발리예바가 상당한 정신적 손해 배상을 받을 수 있을 것이라고 평가했다. 다만 ECHR의 ??심리 기간을 고려하면 장기화될 것으로 예상된다. ECHR이 사건의 모든 정황을 검토한 후 유럽인권협약 조항 위반이 여러 건 발견된다면, 발리에바에게 상당한 금전적 배상을 명할 수 있다'며 'ECHR이 그녀에게 유리한 판결을 내리면 스위스에서 재심의 절차가 진행될 수 있으며, 무효화의 근거가 된 결정이 뒤집히거나 수정될 경우에만 메달 복원 문제가 제기될 것'이라고 설명했다.

발리예바는 올림픽 사상 최악의 '도핑' 논란 주인공이다. 지난 2022년 베이징 동계올림픽 당시 발리예바는 피겨 여자 싱글의 유력한 금메달 후보였기에 더욱 큰 파장을 일으켰다. 당시 언론에서는 발리예바가 제출한 소변샘플에서 당초 논란이 됐던 금지약물(트리메타지딘) 외에 2가지 약물이 더 검출됐을 뿐 아니라, 금지약물의 수치 역시 통상의 샘플오염 판단을 받은 선수에 비해 200배 이상 많은 1ml 당 2.1ng이 나왔다고 밝혔다.

사진=발리예바 SNS 캡처

Advertisement

스포츠중재재판소(CAS)의 판결문에 따르면 발리예바는 13세부터 15세 사이에 무려 56가지에 달하는 약물을 상습적으로 투여받았다. 발리예바의 변명이 모두를 더 분노케 했다. 그는 심장질환을 앓아 트리메타지딘을 복용 중인 할아버지와 물컵을 같이 쓰면서 오염됐다고 주장했다. 하지만 검사에서 나온 양은 변명으로 나올 수 있는 수치를 훨씬 상회했다. 결국 4년 자격 정지라는 징계를 받으며 빙판을 떠났다. 한국의 피겨 레전드 김연아도 이런 상황을 지적하는 글을 SNS에 올리기도 했다.

Advertisement

발리예바는 4년 징계를 받으며 빙판 위를 떠났고, 아이스쇼와 개인훈련 등으로 경력을 이어갔다. 징계 마무리 후 올해 복귀전을 치렀다. 모스크바에서 열린 점핑 스케이팅 선수권 대회를 통해 현역 복귀전을 치렀다. 다만 결과는 기대 이하였다. 발리예바는 최근 중립 선수 자격이 취소되는 등 여러 악재가 겹쳤다. 이런 상황에서 항소를 결정하며 발리예바를 둘러싼 논쟁은 다시 많은 관심을 받게 될 전망이다.

Advertisement

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com