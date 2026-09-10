'글래머 아이돌 출신' 日 미녀 레슬러 화제, 파격 몸매 자랑 "완성도 높은 몸매, 근육 완성도 미쳤다" 찬사

사진=미나 SNS

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[스포츠조선 김대식 기자]여성 프로레스러 시라카와 미나의 몸매가 화제다.

일본 매체 E파이트는 '여성 프로레스러 미나가 6일까지 자신의 SNS를 통해 검은색 민소매 탑을 입고 가슴 근육과 상체를 집중적으로 단련하는 운동 영상을 공개, 압도적인 육체미로 팬들을 매료시켰다'고 보도했다.

매체는 이어 '시라카와는 'H컵 그라비아 아이돌' 활동에 더해 2018년부터 프로레스러로서 본격적으로 활동을 시작했다. BBJ, DDT, 도쿄 여자 프로레슬링 무대에서 실력을 쌓은 뒤 2020년 10월부터 스타덤 소속으로 활약했다. 2024년부터는 미국 무대에서도 경기를 치르며 스타덤 소속 상태로 AEW에 데뷔했다. 이후 2025년 3월 스타덤을 탈퇴하고 미국을 거점으로 AEW에서 왕성하게 활동 중이다'고 전했다.

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E파이트는 '이번에 공개된 영상 속 시라카와는 검은색 민소매 차림으로 운동기구에 앉아 진지한 표정으로 펌핑에 집중하고 있다. 중량을 더해가며 가슴 근육과 어깨, 팔 근육을 한계까지 몰아붙이는 모습이 담겼으며, 단단하게 단련된 가슴 근육과 탄탄한 허리 라인이 돋보이는 완성도 높은 몸매를 자랑했다'고 언급했다.

일본 팬들은 열광했다. 매체는 '이처럼 한계에 도전하는 그녀의 모습을 본 팬들은 '미나 타임이다. 대단해, 15까지 셀 수 있다니', '가자 미나!!!', '가슴 근육 완성도가 미쳤다', 'AEW에서의 활약이 기대된다', '미나 양은 갈수록 진화하네' 등 뜨거운 반응을 보였다'고 했다. 마무리로 '해외 링에서 세계적인 강호들과 겨루고 있는 시라카와 미나. 더욱 다듬어진 아름다운 몸과 파워를 무기로, 한 단계 더 도약하기 위해 나아가고 있다'고 했다.