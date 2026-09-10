서울특별시체육회↔서울시교육청, 학교체육 활성화 위해 손잡다..강태선 회장, 정근식 교육감 만나 학생 신체활동 증진·전국체육대회 지원 방안 논의

강태선 서울시체육회 회장과 정근식 서울시 교육감 사진제공=서울시체육회

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[스포츠조선 노주환 기자]서울특별시체육회가 9일 서울특별시 교육청에서 정근식 서울특별시 교육감을 만나 서울시 학교체육 육성방안에 대해 논의했다.

강태선 회장은 서울지역 운동선수 감소와 청소년들의 신체활동 참여 부족으로 학교체육이 점차 위축되고 있는 현실에 우려를 나타내며, 이를 해소하기 위해 서울시교육청과의 다각적인 협력이 필요하다고 강조했다. 정근식 교육감은 청소년들이 마음껏 뛰고 놀 수 있는 운동장 부족문제 해소와 청소년 스포츠클럽활성화를 위해 노력하고 있다고 밝혔다. 또 그는 학교체육 활성화를 위해서는 서울시체육회와의 다양한 협업이 필요하다는데 뜻을 같이했다.

서울시교육청과 서울특별시체육회는 학생 선수 감소를 해소하고 청소년들의 스포츠 참여기회를 확대하기 위해 서울시교육감배대회를 개최하고 있으며, 올해는 21개대회를 운영 중이다. 양 기관은 특히 오는 107회 전국체육대회에서 서울시 선수단이 좋은 성과를 거둘 수 있도록 선수단 지원에 총력을 다하기로 했다.

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노주환 기자 nogoon@sportschosun.com