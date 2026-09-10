"포기하지 않고 노력했다" '이집트 美친 백핸드' 메슈레프의 눈물...세계5위 中왕이디 꺾고 챔피언스 16강 '대이변'[WTT 챔피언스 마카오]

출처= WTT

출처= WTT

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 전영지 기자]'세계 35위 이집트 복병' 디나 메슈레프(32)가 '세계 5위 중국 톱랭커' 왕이디를 돌려세우는 대이변의 드라마를 썼다.

왼손 에이스 메슈레프는 2026년 월드테이블테니스(WTT) 챔피언스 마카오 여자단식 32강에서 중국 에이스 왕이디를 상대로 게임스코어 3대1(11-7, 11-7, 9-11, 11-7)로 역사적인 승리를 기록했다. 이집트 탁구 역사상 최초로 세계 톱10 에이스를 꺾은 실로 위대한 역사다.

올 시즌 초반 메슈레프는 미국 스매시에서 당시 세계 14위였던 시쉰야오를 꺾고 이집트 선수 최초로 WTT 그랜드 스매시 16강에 진출했었다. 이후 유럽 스매시 스웨덴에선 대회 최종 우승자인 왕만유와 1회전에서 만나 고배를 마셨고, 마카오에서도 32강 첫 경기부터 중국 톱랭커 왕이디와 마주하는 험난한 대진표를 받아들었다.

Advertisement

그러나 예상을 뒤엎고 메슈레프는 1게임부터 왕이디를 압도했다. 세상의 모든 공을 다 받아내는 강력한 백핸드에 왕이디가 당황했다. 6-6 타이에서 메슈레프의 마구가 왕이디의 테이블에 쉼없이 꽂히며 11-7로 승리했다. 2게임도 4-0까지 앞서나가며 세상을 놀라게 했다. 다양한 각도로 몰아치는 스매시, 강한 볼을 더 강하게 받아치는 기세에 왕이디가 속수무책 흔들렸다. 애써 전열을 가다듬은 왕이디가 9-6까지 추격했지만 메슈레프는 침착했다. 11-7로 마무리했다. 3게임에서 9-8로 앞서며 완승을 눈앞에 뒀지만 왕이디가 막판 뒷심으로 11-8, 기사회생의 기회를 잡았다.

출처= WTT

4게임. 또다시 6-6 동점 상황에서 메슈레프는 장기인 백핸드로 왕이디의 강력한 서브를 지워버리며 추격 의지를 꺾었다. 11-7로 승리를 마무리했다. 올해 초 '커리어 하이' 세계 30위까지 올랐던 메슈레프는 기적같은 승리 후 감정을 주체하지 못하고 눈물을 쏟았다. "이번 승리는 나에게 정말 큰 의미다. 세 달 만에 다시 중국 선수를 상대로 거둔 승리다. 이런 일이 일어날 거라고는 상상조차 못했다. 정말 너무나도 행복하고 감사하다"며 눈물을 흘렸다. 왕이디를 압도한 비결은 오직 철저한 준비와 노력뿐이었다. 메슈레프는 "왼손잡이 선수들을 상대하는 왕이디의 경기를 정말 많이 봤다. 백핸드 스트로크를 그녀의 포어핸드 쪽으로 깊숙이 찌르는 공격을 활용해야겠다고 생각했다. 상대의 플레이 스타일에 내 플레이를 맞출 방법을 항상 찾아야 한다. 왼손잡이 선수들을 상대하는 경기를 다시 많이 본 게 정말 큰 도움이 됐다"고 털어놨다. "결과가 어떻든, 대진이 어떻든 꾸준함과 각고의 노력이 있었기에, 무엇보다 포기하지 않고 계속 나아갔기에 오늘 이런 승리가 가능했다. 메이저 대회에서 대진운이 아주 험난할 때도 있지만, 중국선수들과 경기하는 것 또한 늘 기회로 생각하고 있다. 이번 결과에 너무나 만족하고 정말 행복하다"며 활짝 웃었다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com

Advertisement