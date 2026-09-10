"'장애인컬링' 銀 이끈 울보 회장님, 윤경선 대표의 혁신적 본업 모먼트" 휘어지는 돌, 노이스톤으로 건축 마감재 시장 도전..."수익 일정액 이상 반드시 사회에 환원"

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[스포츠조선 전영지 기자]'대한민국 장애인 컬링의 키다리아저씨' 윤경선 노이펠리체 회장이 혁신적 건축 마감재 브랜드 '노이리움(NOIRIUM)'을 론칭했다.

노이리움은 10일 서울 강동구 노이갤러리 강동에서 공식 브랜드 론칭 행사를 열고 첫 프리미엄 컬렉션 '노이스톤(NOISTONE)'을 공개했다.

윤 회장은 2020년 대한장애인컬링협회장으로 취임한 후 2023년 선수단장으로 나선 베이징패럴림픽에서 메달을 놓친 후 전폭적인 투자와 함께 세계 최초로 휠체어컬링리그를 도입해 선수들의 실전 감각을 끌어올렸고, 첫 세계선수권을 유치하고 전지훈련도 적극 지원했다. 그 결과 3년 후 열린 올해 밀라노-코르티나패럴림픽 현장에서 백혜진-이용석조가 2010년 밴쿠버 이후 16년 만의 은메달을 획득했고, 휠체어컬링 4인조(방민자, 양희태, 차진호, 남봉광, 이현출)도 2018년 평창 이후 8년 만에 4강 쾌거를 일궜다.

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따뜻한 진심과 단단한 뚝심으로 머무는 곳에서의 혁신과 성공을 이끌어온 CEO, 윤 회장이 2026년 가을 '본업'에서 혁신적 시도를 단행했다. 대리석 등 기존 석재의 무거움은 덜어내되 고급스러움은 유지한 '플렉서블 스톤(휘어지는 돌)', 천연석의 질감에 유연성을 더한 신박한 자재 '노이스톤'으로 건축 마감재 시장에 도전장을 냈다. ㎡당 약 2~3㎏의 초경량에 현장 재단과 가공이 용이해 창의적이고 다양한 디자인 시공이 가능하고, KOLAS 공인 시험기관을 통해 준불연 성능, 실내 공기질, 유해물질 안전성, 흡수율, 곰팡이 저항성, 항균 성능 등 안전품질도 공인받은 노이스톤의 제품력과 관련, 시장의 반응은 기대 이상이다. 윤 회장은 "곡선적인 디자인이 가능한 플렉서블 스톤, 노이스톤을 한중 합작으로 2년 넘게 개발해왔다. 칼슘이 함유된 MDF 보드 '노이보드'도 올해 12월 국내 생산을 계획중"이라고 말했다. "중국 수입 제품보다 가격도 합리적이고, 품질도 우월하다. 전국 총판 30곳, 대리점 200곳에서 소비자가 원할 때 수량과 디자인에 관계없이 맞춤형으로 즉석 생산해 현장에 투입할 수 있고, 책임시공 체계 등 차별화된 장점에 마감재 시장의 관심이 크다"면서 "벌써 80억원의 계약 제안이 들어왔다. 시작부터 느낌이 좋다"며 미소 지었다.

박은영 노이갤러리 대표는 "건축 마감재 시장에도 새로운 흐름과 추세가 존재한다. 기존 석재는 무겁고 비싸며 시공이 어렵고 유지와 관리의 한계도 있었다. 노이스톤은 기존 석재의 한계를 보완하면서 석재의 아름다움은 남겼다"고 설명했다. "노이리움의 노이스톤은 철저한 품질 관리 및 사후 관리를 통해 믿을 수 있는 브랜드를 가져가겠다. 시장의 기준이 되는 브랜드, 시작이자 마침표가 되는 브랜드가 되겠다"고 약속했다. 박종우 노이갤러리 공동대표는 "우리의 캐치프레이즈는 '자연을 닮은 혁신, 공간의 가치를 높이다'"라면서 "단순 자재 판매사가 아닌 공간 맞춤형 큐레이션을 지향한다"고 천명했다. 축사에 나선 건축가 건축가 이병주 플래닝코리아 대표는 "40년 이상 건축 디자인 외길을 걸어온 전문가로서 노이리움의 혁신적 첫 여정을 함께 해 영광"이라면서 "급격한 기후변화와 ai 시대의 도래 속에 인류가 역설적으로 흙, 돌이라는 자연의 본질, 기계가 아닌 인간의 손맛으로 회귀하는 시점에 노이스톤의 론칭은 의미가 남다르다"면서 "윤경선 회장님은 메세나를 통해 지속적인 사회 공헌을 꾸준히 실천해오셨을 뿐 아니라 시행, 개발에 있어서도 어떤 타협도 없이 확고한 명품을 만들어내야 한다는 경영철학을 몸소 실천해오신 분으로 공간 디자이너에게 깊은 영감을 주고 있다"고 했다. "윤 회장님의 경영철학과 노이리움의 혁신적인 건축이 K-건축을 세계 중심에 우뚝 세우고 공간의 새 시대를 열어갈 것"이라고 기대감을 표했다.

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'휠체어컬링의 혁신을 이끈 승부사 CEO' 윤 회장은 "건축과 인테리어 공간이 다양해질수록 마감재 역시 기존의 한계를 뛰어넘어 새로운 가능성을 제시할 수 있어야 한다"면서 노이스톤 개발의 이유와 의미를 설파했다. 확실한 시공과 사후 관리도 약속했다. "좋은 자재만큼 중요한 것이 시공의 완성도다. 마감재 공급에 끝나지 않고 시공의 결과까지 책임질 것이다.제품 판매에 그치지 않고 아카데미 교육과 본사 책임시공을 통해 공간의 완성까지 책임지는 브랜드가 될 것"이라고 다짐했다.

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윤 회장에게 혁신과 도전의 이유, 귀결점은 결국 나눔이었다. 2023년 베이징패럴림픽 노메달 후 귀국장에선 분해서 눈물을 쏟았고, 2026년 밀라노-코르티나 패럴림픽 은메달 후 기자회견장에선 기뻐서 눈물을 쏟았던 '울보' 회장님이 신사업에서 성공해야할 이유는 분명했다. "이천장애인국가대표 선수촌과 장애인 선수들의 아름다운 공간, 배리어프리한 공간에 대해 늘 고민하고 있다. 노이리움을 론칭하면서 스스로와 주변에 약속한 게 있다. 노이리움의 수익이 본격적으로 나오게 될 내년엔 재단을 만들어 수익의 일정액 이상은 컬링 등 장애인체육을 비롯 사회에 반드시 환원할 것"이라고 했다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com

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"노이스톤은 기존 석재로 구현하기 어려운 공간까지 스톤의 적용가능성을 넓히는 노이리움의 첫 제안"이라고 말했다.

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플렉서블 스톤

박종우 노이갤러리 대표

공간과 가치, 우리의 미션을 담은 캐치프레이즈는 자연을 닮은 혁신 공간의 가치를 높이다라고 소개했다. 단순 자재 판매사가 아닌 공간 맞춤형 큐레이션을 지향한다. 14가지 품질 검사 마쳤다. 어떤 현장에서도 노이스톤의 필요성을 느낄 것이다. 노이스톤은 노이보드는 내년 2월 본격 가동, 노이스톤이 무엇인가.

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건축 마감재 브랜드 노이리움ㄴ 처음 소개하는 자리

미세한 분말 외장재 내장재 손색없는 한중 합작 2년 넘게 개발했다. MDF 보드 국내생산 목전에 두고 있다. 2026년 12월까지 저희 국내 생산 계획중이다.

전국대리점 200곳 수량, 디자인 관계없이 즉석 생산해서 현장 투입 준비중이다. 우리

미디어테마파크에 이 자재가 쓰이는 걸 지켜봐주시면 좋겠다.

박은영 노이갤러리 대표는 "불특정다수보다 노이스톤 가능성 알아보는 분들 보시고 노이스톤 만들어갈 가능성 비전을 보여드리고 싶다. 시작단계 믿어주시고 파트터 되어주신 총판 대표팀들께 깊은 감사드린다. 시장은 생물처럼 움직인다. 새로운 흐름과 추세가 존재하다. 석재는 무겁고 비싸며 시공 어렵고 유지 관리 한계도 있다. 기존 석재 한계를 보완하면서 석재의 아름다움은 남겼다. 모든 브랜드가 같은 가치를 가지는 것은 아니다. 철저한 품질 관리 사후 관리 통해 믿을 수 있는 브랜드 가져가겠다. 노이스톤은 이 시장의 기준이 되는 브랜드, 시작이자 마침표가 되는 브랜드가 되겠다. "

축사 건축가 이병주 플래닝코리아 대표

40년 디자인길을 걸어온 전문가로서 노이리움 혁신적 첫 여정을 함께 해 영광이다. 급격한 기후변화 ai시대 도래 속 인류는 역설적으로 흙, 돌이라는 자연의 본질과 기계 인간의 손맛으로 회귀한느 ㅇ ㅣ시점에 의미가 남다르다. 윤경선 회장은 메세나를 통해 사회적 헌신 뿐 아니라 시행 개발에 이어어도 타협하지 않고 확고한 명품을 만들어내야한다는 경영철학을 실천해오신 분이다. 공간디자이너에게 깊은 영감을 주고 잇다. 윤 회장 경영철학 노이리움 혁시신ㅇ 건축을 세계 주역으루 우뚝 세울 것. 공간의 새 시대를 열어갈 노이리움의 출발은 축하드린다.

플렉서블 스톤

박종우 노이갤러리 대표

공간과 가치, 우리의 미션을 담은 캐치프레이즈는 자연을 닮은 혁신 공간의 가치를 높이다라고 소개했다. 단순 자재 판매사가 아닌 공간 맞춤형 큐레이션을 지향한다. 14가지 품질 검사 마쳤다. 어떤 현장에서도 노이스톤의 필요성을 느낄 것이다. 노이스톤은 노이보드는 내년 2월 본격 가동, 노이스톤이 무엇인가.

석영사에 집중. 석영사 돌의 질감을 잘 만들어준다. 모스경도에서 7정도. 스크래치가 나지 않는다. 단단한 제품을 만들 수 있다. 미네랄 레이어드 공법, 층층이 쌓았다. 유리섬유 대면층 단단히 붙잡고 탄산칼슘 곰팡이 여지가 없다. 불검출

"마감재 공급에 끝나지 않고 시공의 결과까지 책임질 것이다. 좋은 자재만큼 중요한 것이 시공의 완성도다. 우리는 제품 판매에 그치지 않고 본사 책임시공을 통해 공간의 완성까지 브랜드가 될 것이다. 강동점, 논현점을 시작으로 노이리움 레이디스, 노이리움 마스터스 아카데밍 통해 수련 기간 거친 사람들에게 노이리움 라이센스를 지급받은 사람들이 시공하고 시공의 결과를 책임지도록 하겠다.

자연스 건물외벽 리모델링, 프리미엄 상업 주거인테리어 특수 반투명 연출 ?必 때문에 조명효과도 낼 수 있다. 로비에서 이 제품을 뒤쪽에 조명을 비춰 아트월, 무대로 사용할 수 있다. 전시장 활용, 강동 갤러리에서 모든 걸 볼 수 있다. 폭포수 월 웨이브 아트월, 아트 아치 단순하게 곡

기본적 소비자는 일반소비자 아트월을 하고 싶다. 대리석, 벽지 등을 경제성 담보하면서도 프리미엄급의 퍼포먼스를 구현할 수 있다. 마감재 시장 트렌드는 플렉스블 스톤은 3~4년 시장 진입기다. 대리석, 마블계열들이 잡고 있지만 틈새를 파고들고 있다. 갤러리 오신 분들이라면 활용하려고 준비중이다.

초경량 건축물 하중 이점 숫자로 ,책임시공 파손 들뜸 생길 때 하자보증

하중부분 수치는 계산해야 한다. 공식을 제가 정확하게 짚기 어렵다. 박리, 다시 재시공해드릴 것이다. 하자보수기간은 2년이다.