'46세 연하 아내+6세 아들' 둔 96세 전 F1 거물, 그가 밝힌 포르투갈 체포 전말 "난 아무것도 안했어"

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[스포츠조선 박상경 기자] 최근 포르투갈에서 총기 불법 소지 혐의로 체포됐던 버니 에클스턴 전 포뮬러원(F1) 매니지먼트(FOM) 회장이 심경을 밝혔다.

에클스턴은 최근 46세 연하의 아내인 파비아나와 함께 개인 전용기로 포르투갈 리스본 인근을 방문했다가 검문 후 체포돼 구금됐다가 보석으로 풀려났다. 소지하고 있던 총기 증명서를 제출하지 못한 게 원인이 됐다.

이에 대해 에클스턴은 영국 데일리메일과 인터뷰에서 "지인과 클레이 사격을 하려고 엽총을 가져왔다. 다 허가 받은 것들"이라며 "도착해서 세관 검사를 받았고, 해당 직원들이 '아무런 문제 없다'며 통과시켜 줬다. 그런데 나중에 경찰관이 가방을 수색해도 되냐고 물었다. 총기 소지 증명서를 요청했는데 나는 '그런 걸 갖고 여행한 적이 없다'고 말했다"고 밝혔다.

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에클스턴이 총기 불법 소지 혐의로 체포된 건 이번이 처음은 아니다. 2022년 5월 브라질 상파울루에 개인 전용기로 방문했다가 총기 소지 증명서를 제출하지 못해 구금된 바 있다. 당시 상파울루주 경찰은 '익명의 사업가 한 명이 캄피나스공항에서 총기 불법 소지 혐의로 체포됐다'고 발표했으나, 에클스턴은 자신이 아니라고 부인한 바 있다. 하지만 이후 브라질에서 F1 관계자로부터 총기를 샀다고 털어놓았다. 그는 "누군가 강도짓을 하려 할 때 필요할 지 몰라서 샀다. 누군가 이런게 필요하다고 하더라"라고 둘러댄 바 있다.

현재 포르투갈 경찰 측은 에클스턴의 체포에 대해 함구하고 있다. 데일리메일은 '에클스턴을 체포했던 경찰관 뿐만 아니라 경찰 당국, 세관 모두 에클스턴 체포에 대해 부인하거나 함구하고 있다'고 전했다.

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영국 출신 기업인인 에클스턴은 브라밤 F1팀을 인수해 명문으로 키워내면서 유명세를 탔다. 1974년엔 F1 팀 오너들과 손을 잡고 현재 FOM의 기반이 되는 컨스트럭터협회를 설립했다. 이후 중계권 판매로 F1의 몸집을 크게 불렸고, 2017년 FOM 회장직에서 물러났다.

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에클스턴은 화려한 여성 편력으로 더 유명세를 탔다. 1952년 첫 결혼 이후 1955년 장녀를 얻은 그는 1985년 두 번째 결혼 후 두 명의 자녀를 더 얻었다. 하지만 2009년 이혼 후 만난 파비아나와 2012년 세 번째 결혼을 해 2020년 아들을 얻은 바 있다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com