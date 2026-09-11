"시속 30km 제한 도로에서 최대 108km 질주, 상대 운전자 큰 부상"...日 역사상 최악의 은메달리스트, "실력을 고려해도 매우 유감"

사진=X 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]일본 수영 메달리스트인 혼다 토모루에 대한 처우가 내려질 예정이다.

일본의 데일리스포츠는 10일 '혼자에 대한 처분이 윤리위원회를 통해 결정될 것이다'고 보도했다.

혼다는 최근 범죄 혐의에 대한 선거 공판이 내려졌다. 지난해 11월 혼다는 제한속도 시속 30km의 도로에서 무려 100km가 넘는 속력으로 차량을 몰았다. 당시 혼다는 코너를 제대로 돌지 못해 중앙성을 넘어 맞은편 차량과 충돌하는 사고까지 저질렀다. 상대 차량의 60대 운전자는 부상을 입고 입원했다.

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혼다는 법정에서 "앞에서 달리던 차량을 따라가려고 했다"며 "매우 위험한 운전이었음을 알고 있다. 더 큰 사고로 이어졌을 수 있었다"고 혐의를 인정했다. 이후 혼다는 피해자에게 사과와 더불어 배상금도 지불했다. 피해자 또한 혼다의 선수 경력을 위해 선처를 호소하는 글을 법원에 제출하기도 했다.

9일 선거 공판에서 혼다는 구금형 1년, 집행 유예 3년의 판결이 내려졌다. 그는 판결 이후 "잃어버린 신뢰는 말만으로 되찾을 수 있는 것이 아니라고 생각하고 한다. 앞으로의 행동을 통해 스스로의 책임을 다해 나가고 싶다"고 밝혔다.

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판결이 내려지며 일본수영연맹도 징계 수위를 결정해야 하는 입장이다. 데일리스포츠는 '혼다는 지난해 11월 제한 속도 30km 도로에서 최대 108km로 주행하며 차량 충돌을 일으켰다. 연맹은 14일 윤리위원회를 개최하고 변호사와 상담 후 혼다의 처우를 결정할 예정이다'고 밝혔다. 일본 연맹 측은 '그의 실력을 고려하면 매우 유감인 소식'이라고 했다.

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일본 수영으로서는 큰 이탈이다. 혼다는 2021년 도쿄 올림픽 남자 접영 200ｍ 은메달리스트다. 2024년 도하 세계수영선수권에서도 남자 접영 200m 금메달을 차지했다. 파리 올림픽도 출전했다. 다만 이번 사건으로 인해 2026년 아이치-나고야 아시안게임 출전은 무산됐다. 윤리위원회의 처분에 따라 선수 생활의 지속 여부도 갈릴 전망이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com