안세영이 무너뜨린 만리장성, 中 배드민턴 충격 진단..."기적에만 의존하면 하락세 못 피해" 독설까지, "장기적으로 무너질 것"

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[스포츠조선 이현석 기자]안세영에 무너진 중국이 자체적으로도 배드민턴에 대한 고민이 큰 것으로 보인다.

중국의 시나스포츠는 10일(한국시각) '중국 배드민턴 국가대표팀의 어려운 상황 심층 분석'이라며 중국 배드민턴 대표팀의 현실을 분석했다.

시나스포츠는 '지난 중국 오픈에서 중국 남자 단식 선수들은 모두 조용히 코트를 떠났다. 준결승에 진출한 선수는 아무도 없었다. 여자 단식 간판인 왕즈이도 미야자키 도모카에게 패배했다'며 '전반적인 하락세는 간과할 수 없다. 최근 추세를 분석해 보면, 이러한 어려움은 갑자기 나타난 것이 아니다. 3년 전 일본 배드민턴은 세대교체의 고통을 겪었고, 신예 선수들이 세계 정상급으로 도약 중이다. 한국은 안세영이 주요 대회를 석권했다. 반면 중국은 여자 단식은 26세 이상 선수들이 주축, 후계자가 없다. 남자는 8강 이상 진출 실패를 거듭 중이다'라고 전했다.

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이어 '중국 배드민턴 대표팀은 전성기 시절, 풍부한 인재 풀을 바탕으로 막강한 우위를 구축했지만, 현재는 부실한 육성 시스템, 노쇠한 선수층, 신예 육성 부진 등 심각한 약점을 드러내고 있다. 단기적인 선전과 몇몇 베테랑 선수에 의존하는 전략으로는 당분간은 버틸 수 있을지 몰라도, 장기적으로는 도전에 제대로 대응하지 못할 것이다'고 지적했다.

중국의 이런 아쉬움은 다가오는 2026년 아이치-나고야 아시안게임에서도 현실이 될 수 있다. 경쟁자인 한국과 일본에 언제 메달을 뺏겨도 이상하지 않은 상황, 안세영이 독주 중인 여자 단식을 포함해 나머지 종목에서도 메달을 완벽하게 확신할 수 없는 입장이다. 더욱이 안세영의 독주, 이후 왕즈이가 흔들리며 여자 단식에 대한 기대감도 크게 줄었다. 직전 중국 오픈에서도 안세영은 퍼펙트 우승, 반면 왕즈이는 4강에서 탈락했다.

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반면 한국은 각오가 단단하다. 오는 17일 출국 예정인 배드민턴 대표팀은 이번 대회 목표를 금메달 3개, 은메달 1개, 동메달 2개로 잡았다. 직전 항저우 대회(금메달 2개, 은메달 2개, 동메달 3개)보다 높은 목표를 잡고 최종 담금질 중이다. 안세영은 미디어데이 당시 "지난대회 땐 금메달 기대가 많지 않았다. 그런데 이번에 많은 기대를 받고 있고, 스스로 할 수 있단 생각도 든다"며 "선수로서 금메달 따면 좋은 거지만, 그걸 떠나서 내가 하고 싶은 경기 즐기면서 하고 싶다"고 했다.

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아시안게임이 다가오는 가운데, 중국 배드민턴에 대한 우려가 중국 내에서 늘어가고 있다. 중국이 이번 아시안게임 배드민턴에서는 어떤 성적을 거둘지도 계속해서 관심을 모을 전망이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com