"미리 보는 亞게임" 제주서 열리는 첫 장애인체전 11일 개막! 김대현 문체부 차관 "선수들의 땀, 목표한 성과로 이어지길" [오피셜]

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[스포츠조선 전영지 기자]'제46회 전국장애인체육대회(이하 전국장애인체전)'가 11~16일 제주특별자치도 일원에서 열린다.

문화체육관광부(이하 문체부)가 후원하고 대한장애인체육회가 주최하는 전국장애인체전은 1981년에 출범 이후 역사상 최초로 제주에서 개최된다. 올해 대회는 제주특별자치도, 제주특별자치도교육청, 제주특별자치도장애인체육회가 주관하며, '빛나는 제주에서 함께 뛰는 대한민국'이라는 슬로건 아래, 도내 39개 경기장, 31개 종목(육성 25개, 보급 23개)에서 전국 17개 시도 선수단과 재미한인체육단체 선수단 등 총 9200여 명이 참가한다. 특히 10월 '2026 아이치-나고야 장애인아시안게임(10월 18~24일)'의 전초전 성격도 큰 만큼 탁구 윤지유, 김기태, 태권도 주정훈, 배드민턴 유수영, 김정준, 박해성, 정겨울 등 메달이 유력한 월드클래스 국대 스타들의 경기력도 직접 확인할 수 있는 기회다.

김대현 문체부 제2차관도 체전 기간 현장을 함께 한다. 11일 제주월드컵경기장에서 열리는 개회식에 참석해 대회 개회를 선언하고 12일 종목별 경기장을 찾아 선수단 응원에 나선다. 제주복합체육관과 대현퍼펙트볼링클럽을 방문해 배드민턴과 볼링 남녀 본선 경기를 관람할 계획이다. 김대현 차관은 "힘든 훈련 과정을 견디며 전국체전에 오기까지 선수들이 흘린 땀을 잘 알기에, 그 노력이 목표한 성과로 이어지길 바란다"면서 "다음 달에 열리는 장애인아시안게임에서도 값진 결실이 있기를 기대한다"고 말했다.

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이번 대회의 모든 경기는 누구나 무료로 관람할 수 있으며, 보치아, 탁구, 배드민턴 결승전은 KBS1으로 시청할 수 있다. 개·폐회식과 전 종목 경기는 대한장애인체육회 인터넷 방송(KPC-TV)에서 볼 수 있다. 종목별 경기 일정과 장소 등 자세한 정보는 대회 홈페이지를 참조하면 된다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com