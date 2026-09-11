"국민에게 신뢰받는 체육계 위한 약속" 유승민 대한체육회장X체육단체장 'K-스포츠 청렴 리더십' 선언[오피셜]

사진제공=대한체육회

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[스포츠조선 전영지 기자]유승민 대한체육회장과 회원단체장들이 'K-SPORTS 청렴 리더십 선언식'을 통해 체육계의 청렴과 공정 실천 의지를 다졌다.

대한체육회는 10일 대전 라마다호텔에서 개최된 '2026년 대한체육회 회원단체장 합동 워크숍' 현장에서 'K-SPORTS 청렴 리더십 선언식'을 열었다. 유승민 회장, 정창훈 하계올림픽종목협의회장(대한수영연맹 회장), 이규생 시도체육회장협의회장(인천시체육회장) 등 46명의 단체장이 참석한 가운데 각 체육단체를 이끄는 대표자들이 '청렴'과 '공정'을 체육단체 운영의 기본가치를 삼고 국민에게 신뢰받는 K-스포츠를 만들어가기 위한 공동의 실천 의지를 대내외에 공표했다. 회원단체장들이 'K-스포츠 청렴 실천서약서'를 직접 작성하며 청렴과 공정을 실천하고 체육단체의 리더로서 모범이 될 것을 다짐했다.

서약서에는 법과 원칙을 준수한 공정하고 투명한 직무 수행 부당한 금품·향응·편의 등의 요구 및 수수 금지 지위와 권한의 부당한 이용 및 사적 이익 추구 금지 체육인의 인권 존중과 건전한 체육문화 조성 청렴과 공정의 실천 및 솔선수범 등의 내용이 담겼다.

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유승민 대한체육회장은 "체육계에 대한 국민의 신뢰 제고는 체육단체를 이끄는 리더들의 작은 청렴 실천에서 시작된다"면서 "이번 선언을 계기로 각 체육단체 대표자들이 청렴과 공정의 가치를 조직 운영 전반에서 솔선수범해 실천하고, 국민이 신뢰하는 K-스포츠를 함께 만들어가길 기대한다"고 밝혔다.

대한체육회는 이번 선언식을 계기로 청렴과 공정이 체육단체 운영 전반에 확고히 자리 잡을 수 있도록 회원종목단체 및 시·도체육회와 함께 청렴문화 확산을 위해 지속적으로 노력할 계획이다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com

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