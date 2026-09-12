역대 최악 '그물 시스루 패션'→5억짜리 보석 장식, 전혀 문제 없다...'세계 1위' ??긴 사발렌카, 또 대기록 도전 "승리가 너무 간절"

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[스포츠조선 이현석 기자]패션 논란도 실력으로 지워냈다. 아리나 사발렌카가 대기록에 도전한다.

사발렌카는 10일(현지시간) 미국 뉴욕의 플러싱 메도스에서 열린 대회 12일째 여자 단식 준결승에서 제시카 페굴라(3위·미국)를 1시간 20분 만에 2-0(7-5 6-2)으로 물리쳤다.

압도적인 경기력이었다. 사발렌카는 이날 서브 에이스 7개, 위너 29개로 상대인 페굴라를 완벽하게 제압했다. 결승에 오른 사발렌카는 2023년 대회에서 준우승한 뒤 2024년과 지난해 연속 정상에 오르며 이번이 3연패 도전이다. 3연패를 달성하면 2012~2014년 세리나 윌리엄스 이후 12년 만의 대기록이다.

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사발렌카는 이번 대회 화제의 주인공이었다. 이유는 단연 파격적인 패션, 눈부신 주황색 스포츠 브라와 같은 색상의 속바지가 노출되는 검정 망사 드레스를 착용해 관심과 질타를 동시에 받았다. 일부 팬들은 '천박하다', '저런 옷은 왜 입는지 모르겠다'라며 강도 높은 비판을 쏟아내기도 했다.

화려한 목걸이도 선보였다. 뉴욕의 한 보석상과 파트너십을 맺은 그는 멜버른, 파리, 런던에서 다양한 작품을 선보인 바 있다. 이번 US오픈에선 29만 5000파운드 이상으로 평가되는 장신구 세트를 착용해 관심을 모았다. 데일리 메일은 '사발렌카의 목걸이는 18캐럿 금으로 세팅됐으며, 사파이어, 투르말린, 가넷, 탄자나이트 등 보석이 사용돼 총 83.20캐럿에 달한다. 세트 전체의 캐럿은 총 127캐럿을 넘는다'고 밝혔다.

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앞서 사발렌카는 화려한 패션과 지나친 SNS 활동으로 인해 팬들이 비난을 쏟아내기도 했다. 특히 최근 다음 주 업데이트 되는 세계 랭킹에서 리바키나가 남은 경기 결과와 관계없이 사발렌카를 제치고 1위에 오르는 것이 확정되자, 1위 자리를 뺏긴 사발렌카에 대한 비난의 목소리가 컸다.

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하지만 사발렌카는 다시 한번 US오픈 정상을 노리며 이런 비판을 경기력으로 잠재울 기회를 얻었다. 사발렌카는 경기 후 "승리가 너무나 간절했고 정말 이기고 싶었다. 이런 테니스를 할 수 있어서 정말 기쁘다"며 승리에 대한 갈망도 숨기지 않았다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com