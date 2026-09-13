"여자친구 머리 내던지고, 휴대폰 박살" 끔찍한 행동 저지르고 혐의 인정...감독은 충격 옹호, "그저 안타까운 일이야" 발언에 비판 쇄도

사진=X 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]끔찍한 행동을 저지른 선수를 감독이 옹호하며 비판 여론이 커지고있다.

영국의 데일리메일은 12일(한국시각) '그린베이 패커스의 맷 라플뢰르 감독은 폭행 혐의로 체포된 조시 제이콥스의 유죄 인정에 대해 입장을 발표해 비난받았다'고 보도했다.

데일리메일은 '라플뢰르 감독은 스타 러닝백인 제이콥스가 폭행 및 재물손괴 혐의에 대해 무죄를 주장하지 않고 유죄를 인정한 후에도 그를 계속 지지하고 있다'며 '제이콥스는 최근 위스콘신주 브라운 카운티 법원에서 유죄를 인정했으며, 지난 5월 전 여자친구와의 다툼에 대한 대응으로 1000달러의 벌금형과 집행유예를 선고받았다. 제이콥스는 여성을 붙잡아 차고 바닥에 내던져 머리를 부딪히게 한 혐의로 기소되었다. 경찰은 차고에 설치된 카메라 영상이 여성의 폭행 및 휴대전화 파손 혐의를 뒷받침한다고 밝혔다'고 전했다.

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미국프로풋볼 스타 선수 중 한 명인 제이콥스는 2019년 NFL 드래프트 1라운드 24순위로 오클랜드 레이더스에 지명됐다. 이후 2024년 그린베이로 향해 활약 중이었다.

다만 문제는 그의 사생활이었다. 제이콥스는 지난 5월 당시 호바트-로렌스 경찰서에 자진 출석했다. 여러 혐의를 동시에 받으며 수감됐다. 가정폭력 폭행, 가정폭력 재산손괴, 가정폭력 난동행위, 목조르기 및 질식, 피해자 협박 등의 혐의로 재판을 받아야 했다. 당초 무죄를 주장했으나, 제이콥스는 여러 혐의에 대한 증거가 나오자 범죄 혐의를 인정했다.

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문제는 라플뢰르 감독의 발언이다. 라플뢰르는 제이콥스가 유죄를 인정했다는 소식이 전해지자 "나는 그 사람을 안다. 그의 성격도 잘 안다. 여러 번 말했듯이, 인생에는 불행한 일들이 벌어지기 마련이고, 이번 일은 그저 안타까운 일일 뿐이다"라고 주장했다. 팬들은 감독이 제이콥스의 범죄를 경시여기는 태도를 보였다고 비난했다.

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일부 팬들은 "피해자에게 안타까운 일이다", "이런 것이 용인된다는 사실이 역겹다", "이 구단 자체가 쓰레기다"라며 부정적인 반응을 쏟아냈다. 라플뢰르는 제이콥스를 로스터에 남겨둘지에 대해서도 "리그 조사가 완료될 때까지 그 문제는 언급하지 않겠다"라며 가능성을 열어뒀다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com