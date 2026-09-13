"이러다 사고 크게 치겠다" 김연아 '유일' 기록 깨고 금메달 땄던 '피겨 요정', 충격적인 운전 벌금 "교통법규 위반 124건, 벌금 320만원"

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[스포츠조선 이현석 기자]알리나 자기토바의 충격적인 운전 벌금이 공개됐다.

러시아의 토츠카는 12일(한국시각) '올림픽 챔피언 자기토바는 2026년 초부터 교통법규를 100번 이상 위반했다'고 보도했다.

자기토바는 2002년생 러시아 출신의 피겨 스케이팅 선수로 어린 시절부터 엄청난 실력으로 큰 기대를 받았다. 2017년 시니어 데뷔와 동시에 그랑프리 파이널 우승으로 모두를 놀라게 만들었다. 2018년 평창에서는 정점이었다. 만 15세의 어린 나이에도 불구하고 완벽한 연기를 선봉 올림픽 금메달을 목에 걸었다.

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자기토바는 이후 대기록도 세웠다. 2018년 유럽선수권, 2019년 세계선수권을 석권하며 김연아 이후 최초로 여자 싱글에서 그랜드슬램을 달성하기도 했다. 다만 선수 생활을 오래 지속하지는 못했다. 2019년 12월 은반 위를 떠나 선수 생활을 중단했고, 이후에는 다시 선수로서 돌아오지 않았다. 자기토바는 이후 2022년 베이징 동계올림픽 해설 위원으로 활동하는 등 선수가 아닌 다른 영역에서 활동 중이다.

토츠카는 '2018년 올림픽 피겨 스케이팅 챔피언인 러시아의 알리나 자기토바는 2026년에 124건의 교통법규 위반으로 벌금을 부과받았다. 총 벌금액은 약 20만5000루블(약 320만원)이다. 소식에 따르면 자기토바의 차에 그정도의 벌금이 부과됐다. 주로 과속, 주차 요금 미납, 대중교통 전용 차선 주행, 갓길 주행 등으로 벌금을 부과받았다'고 전했다.

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이어 "자기토바는 여름 동안 가장 많은 벌금을 부과받았다. 92일 동안 71건의 위반 사례가 발생했으며, 이 중 8건은 아직 미납 상태다"고 덧붙였다.

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자기토바의 이러한 운전 태도와 문제는 처음이 아니다. 과거 2019년 당시 자기토바는 면호를 취득할 수 없는 만 16세의 나이에 안전벨트도 매지 않고 운전하는 영상을 개인 SNS에 올려 논란이 되기도 했다. 당시 팬들은 "교통 법규도 모르고, 운전면허 시험도 안 봤다", "이러다 큰 사고를 치겠다"라며 그녀의 행동에 당혹감을 표했다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com