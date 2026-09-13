베트맨, 건전화 캠페인 30일까지 진행 '건전 이용 습관 점검하세요'…건전화 프로그램 참여로 응모, 모바일 상품권 등 350명에 경품

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체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자 한국스포츠레저가 공식 인터넷 발매사이트 베트맨에서 9월 건전화 캠페인인 '건전화 프로그램 참여하고 건강한 토토라이프 만들기'를 오는 30일까지 진행한다고 밝혔다.

이번 캠페인은 스포츠토토 이용자가 자신의 게임 성향과 구매 습관을 점검하고, 예산과 휴식계획을 미리 세우는 등 건전한 이용 습관을 실천할 수 있도록 마련됐다.

캠페인 참여는 두 단계로 진행된다. 먼저 베트맨 이벤트 페이지에서 '건전구매 바로알기' 버튼을 눌러 올바른 스포츠토토 구매 방법을 안내하는 건전화 영상을 시청해야 한다. 이후 세 가지 프로그램에 모두 참여하면 응모가 완료된다.

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건전화 프로그램은 '셀프 휴식계획', '셀프 진단평가', '셀프 구매계획'으로 구성됐다. '셀프 휴식계획'은 하루 동안 스포츠토토 구매를 쉬어갈 수 있도록 지원하며, '셀프 진단평가'를 통해서는 자신의 게임 성향을 진단하고 평가할 수 있다. '셀프 구매계획'은 이용자가 자신의 예산에 맞춰 구매금액과 손실 한도를 사전에 계획하는 프로그램이다.

참여자 중 추첨을 통해 ▲배달의민족 3만원권(30명) ▲세븐일레븐 1만원권( 150명) ▲메가커피 5000원권(170명) 등 총 350명에게 모바일 상품권을 증정한다. 이벤트에 참여한 모든 이용자에게는 1인 1회에 한해 벳볼 500개도 지급한다.

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한편, 당첨자는 오는 10월 8일 발표할 예정이다. 9월 건전화 캠페인의 참여 방법과 자세한 내용은 베트맨 내 이벤트 페이지에서 확인할 수 있다.

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최만식 기자 cms@sportschosun.com