"너무 귀여워! 미소도 완승!" 인터뷰 영상 인기 폭발...日 '육상 미소녀' 깜짝 등장, 조회 수만 300만회..."대체 왜 보는지 모르겠어!"

사진=X 캡처

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이현석 기자]일본 경보 유망주가 뜨거운 인기의 주인공이 됐다.

일본의 디앤서는 12일 '오쿠노 사야가 5월 우승 이후 인터넷상에서 엄청난 인기를 자랑하고 있다'고 보도했다.

더앤서는 '19세의 오쿠노는 지난 대회 5000m 결승에서 후방에서 스퍼트를 내고 3위로 입상했다. 우승에는 닿지 못했지만, 레이스를 마친 표정에는 시종 일관 맑은 미소가 넘치고 있었다'고 전했다.

Advertisement

오쿠노는 디앤서와의 인터뷰에서 "레이스 전체를 되돌아보더라도, 만족할 수 있는 수준이다. 아쉬움이 없는 것은 아닙니다만, 최초로 나온 기분은 기쁨이다. 연습하면 할수록 강해진다. 경기마다 성장한 모습을 낼 수 있는 것이 경보의 매력이다. 성장을 알기 쉬운 종목이다"고 했다.

사진=X 캡처

오쿠노는 중학교 1학년 당시 처음으로 육상에 발을 들였다. 이후 경보로 전향한 그녀는 꾸준한 노력 끝에 올해 뛰어난 성적을 거두고 있다. 지난 4월 브라질리아 세계 경보 선수권에서는 7위로 입상했다. 오쿠야는 "내년부터는 하프 마라톤 경보에도 출전한다고 생각 중이다. 거기서 활약할 수 있었으면 좋겠다. 결과를 남기고 싶다"고 했다.

Advertisement

오쿠야는 최근 귀여운 외모로 큰 관심을 받았다. 그녀의 인터뷰 영상이 엄청난 조회수를 기록하며 화제가 됐다. 일부 팬들은 해당 영상에 "너무 귀엽다", "미소도 완전히 이겼다"고 했다. 오쿠야는 그런 반응에 대해 "내가 말하는 영상을 여러 사람들이 봤다고 말했다. 고등학교 동창들도 보기도 했다. 이모도 이를 보고 조카가 나왔다고 반응했다. 대체 어떻게 보는지 하나도 모르겠다"고 했다.

Advertisement

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com