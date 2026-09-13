이창욱, 슈퍼레이스 6라운드 우승…2년 연속 드라이버 챔피언 확정

금호 SLM 이창욱이 13일 전남 영암 코리아인터내셔널서킷에서 열린 '2026 오네 슈퍼레이스 챔피언십' 6라운드 TGR 6000 클래스 결선에서 선두를 질주하고 있다. 사진제공=슈퍼레이스

13일 열린 슈퍼레이스 챔피언십 6라운드 도요타 가주 레이싱 6000 클래스 결선에서 우승을 차지한 이창욱(가운데)과 2위 정의철(왼쪽), 3위 이정우. 사진제공=슈퍼레이스

Advertisement

Advertisement

이창욱(금호 SLM)이 시즌 5번째 우승을 차지하며 2년 연속 시즌 드라이버 챔피언을 일찌감치 확정지었다.

이창욱은 13일 전남 영암 코리아인터내셔널서킷에서 열린 '2026 오네 슈퍼레이스 챔피언십' 6라운드 도요타 가주 레이싱 6000 클래스 결선에서 한 차례도 선두를 내주지 않고 가장 먼저 결승선을 통과했다. 올 시즌 1~4라운드를 모두 제패했던 이창욱은 5라운드에서 베테랑 황진우(준피티드 레이싱)에게 우승을 내주며 2위에 그쳤다. 하지만 한 라운드 만에 다시 정상에 오르며 드라이버 포인트 선두를 지켰다. 이날 우승으로 이창욱은 남은 7~8라운드 결과와 상관없이 2년 연속 챔피언에 등극했다.

예선에서 3위를 기록했던 정의철(오네 레이싱)은 이창욱에 이어 2위로 결승선을 통과하며 올 시즌 첫 포디움 피니시를 기록했다. 이창욱의 팀 동료 이정우(금호 SLM)는 3위에 올라 시즌 네 번째 포디움에 올랐다. 금호 SLM은 이창욱과 이정우가 나란히 포디움에 오르면서 팀 챔피언십에서도 준피티드 레이싱과의 격차를 벌렸다. 드라이버 챔프에 이어 2년 연속 팀 챔프에 오를 가능성을 높였다.

Advertisement

6라운드 결선은 시작부터 순탄치 않았다. 1랩 진행 도중 김무진(워터큐이레인레이싱)의 차량에서 화재가 발생했고, 헨쟌 료마(오네 레이싱)와 박석찬(드림레이서)의 차량이 충돌하면서 레드 플래그가 발령됐다. 경기는 곧바로 중단됐다.

Advertisement

서킷 정비를 마친 뒤 경기는 10랩으로 단축돼 재개됐다. 재개 이후에도 변수는 이어졌다. 4랩에서 황진우의 차량이 멈춰서면서 옐로 플래그가 발령되는 등 여러 차례 경기 흐름이 끊기는 등 혼전이 거듭됐지만, 우승자는 바뀌지 않았다. 시즌 최종 7~8라운드는 오는 10월 24일과 25일, 용인 에버랜드 스피드웨이에서 더블 라운드로 개최된다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com