"도저히 용서할 수 없다!" 세계 랭킹 3위 경기 도중 날벼락, SNS 팬들 저격 폭탄 발언..."응원은 자기 맘이지만, 그러지 말아라" 경고

사진=X 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]세계 랭킹 3위의 탁구 스타 마쓰시마 소라(일본)가 팬들의 행동에 폭발했다.

일본의 ntv는 13일 '마츠시마는 경기 도중 플래시 촬영에 대해 의견을 밝혔다'고 보도했다.

마츠시마는 지난 12일 중국 마카오에서 열린 2026년 월드테이블테니스(WTT) 챔피언스 마카오 남자단식 8강에서 탈락했다. 그는 세계 랭킹 7위의 우구 칼데라노(브라질)에 패했다. 게임스코어 2대4(9-11 12-10 5-11 12-14 11-3 9-11)로 무너진 마쓰시마는 준결승 진출 도전도 좌절됐다.

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경기 후 마쓰시마는 팬들의 행동을 강하게 비판했다. ntv는 '마쓰시마는 개인 SNS를 통해 경기 도중 플래시 촬영에 대한 의견을 직접 밝혔다. 그는 경기 패배 후 글을 올렸다'고 전했다.

마쓰시마는 SNS를 통해 '이번 경기는 상대도 강했고, 운도 나빴다'며 '전력으로 플레이하는 상황에서 시합 도중 플레시는 용서할 수 없다. 누구를 응원할지는 사람 마음이지만, 경기에 방해가 되는 행동은 하지 말아달라'라며 강하게 팬들의 행동을 비판했다. 일본 팬들 또한 마츠시마의 의견에 동조하며 일부 팬들의 행동을 지적했다.

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2007년생인 마쓰시마는 일본을 대표하는 탁구 초신성이다. 하리모토 도모가즈가 이끌던 일본 남자탁구에 새로운 인재로 꼽힌다. 지난해 하반기부터 두각을 나타냈다. 지난해 11월 당시 독일 프랑크푸르크에서 열린 WTT 챔피언스 프랑크푸르트 대회에서 우승을 차지해 모두를 놀라게 한 마쓰시마는 이후 대회들에서도 성과를 내며 세계 랭킹을 3위까지 끌어올렸다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com