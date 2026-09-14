최근 승률 0%인데...안세영 향한 선전포고인가, 日 배드민턴 최강자 깜짝 고백 "일본에서 열리는 대회, 결승 꼭 경험하고파"

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[스포츠조선 이현석 기자]일본 여자 배드민턴 간판 야마구치 아카네가 2026년 아이치-나고야 아시안게임 결승 진출에 대한 강한 의지를 드러냈다.

일본의 스포츠호치는 13일 '야마구치가 4번째 아시안게임을 앞두고 대회 참가를 위한 합숙을 공개했다'고 보도했다.

스포츠호치는 '야마구치는 아시안게임과 올림픽에서 단식 타이틀은 없다. 자국 개최 대회에서 이점을 살려 아시아 정점을 노린다'고 전했다.

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이번 대회 단식과 단체전에 모두 나서는 야마구치는 "아시안게임이라는 점을 특별히 의식하기보다는 우선 단체전에서 좋은 경기력을 보여 팀에 기여하고자 한다. 일본에서 열리는 대회인 만큼 응원에서 힘을 받아 즐겁게 경기에 임하고자 한다"고 했다. 이어 "개인전 우승에 집착하지는 않지만, 대표팀 공식 대회에서 단식 결승에 진출한 적이 없다. 일본에서 열리는 대회인 만큼 결승 무대를 경험하고 싶다"고 밝혔다.

야마구치는 세계선수권 통산 3회 우승을 자랑하는 우승한 실력자다. 과거 그는 세계선수권에서 여러 번 안세영을 무너뜨린 기억이 있다. 2021년 스페인 대회에서 안세영을 8강 탈락시켰고, 이듬해 도쿄 대회에서도 준결승에서 안세영을 돌려보냈다. 2025년 대회에서는 결승전에서 천위페이를 누르고 정상에 올랐다.

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다만 최근에는 상황이 다르다. 통산 전적이 뒤집혔다. 안세영은 야마구치와의 최근 맞대결 7번을 모두 승리하며 통산 상대 전적에서 21승 15패로 우위를 점했다. 지난달 세계선수권과 9월 중국 마스터스에서도 야마구치는 안세영의 벽에 막혔다. 이런 상황이기에 결승에 오르는 과정에서 야마구치가 안세영이라는 벽을 넘을 수 있을지도 귀추가 주목된다.

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한편 안세영은 올 시즌 압도적인 승률을 보여주고 있다. 현재까지 49승 1패, 승률 98%를 기록했다. 6일 중국 선전의 선전아레나에서 열린 미야자키 도모카(일본·세계 9위)와의 2026년 중국마스터즈배드민턴선수권(슈퍼 750) 여자단식 결승전에서 게임스코어 2대0(21-17, 21-6)으로 승리해 3연속 중국 마스터즈 정상을 차지했다. 안세영은 8일 충북 진천국가대표선수촌 챔피언하우스에서 열린 미디어데이에서 "기록을 쓰는 것은 늘 영광스러운 일이다. 매 경기가 새로운 만큼, 계속 잘하고 싶은 마음만 든다"며 금메달을 향한 의지를 다졌다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com